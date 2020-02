Tom Holland y Chris Pratt apadrinan el regreso de Pixar con "Onward"

Los Ángeles (EE.UU.), 18 feb (EFE).- Tom Holland y Chris Pratt dejaron hoy de lado, por un momento, el mundo de los superhéroes de Marvel para apadrinar el estreno mundial de "Onward", la película con la que Pixar regresa a la gran pantalla.

Siempre joviales y con una sonrisa de oreja a oreja, Holland y Pratt son dos de los actores que han prestado sus voces a la versión original de esta cinta animada llena de fantasía y en cuyo doblaje también han participado otras estrellas del cine como Octavia Spencer o Julia Louis-Dreyfus.

El Capitan Theatre, situado en el corazón el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles (EE.UU.), fue el lugar escogido hoy para la "premiere" de esta aventura de animación que llegará a los cines el próximo 6 de marzo.

Por la alfombra roja de "Onward" desfiló, además de estos cuatro actores, el director de la cinta, Dan Scanlon.

"Queríamos hacer una película que fuera a la vez moderna y fantástica, no una pieza de época en un mundo de fantasía", adelantó el cineasta en una visita especial a los estudios de Pixar en Emeryville (California, EE.UU.) a la que asistió Efe.

Unicornios, gnomos, sirenas y elfos, pero como parte de un entorno absolutamente urbano, son solo algunas de las criaturas mágicas que aparecen en la imaginativa narración de "Onward".

La película se centra en dos hermanos elfos, que cuentan con las voces de Holland y Pratt y quienes descubren la increíble manera de pasar 24 horas junto a su ya fallecido padre.

Pero el conjuro no sale todo lo bien que esperaban, por lo que a partir de entonces los dos hermanos se adentrarán en una aventura llena de locuras y diversión.

"Onward" es la primera película que lanza Pixar desde "Toy Story 4" (2019), que se llevó la estatuilla a la mejor película de animación en la última edición de los Óscar.

Pixar, toda una referencia y guía dentro del cine animado, estrenará en junio otra cinta titulada "Soul".

Pionera en mostrar las posibilidades artísticas del cine digital de animación, "Toy Story" (1995) abrió una saga tan divertida como emotiva para adultos y pequeños e inauguró el reinado de Pixar, una compañía que después dio a luz a otras maravillas como "Monsters, Inc." (2001), "Finding Nemo" (2003), "Ratatouille" (2007), "Up" (2009), "Inside Out" (2015) o "Coco" (2017).

David Villafranca