Duran Duran y a-ha, nuevas confirmaciones para el Rock in Rio Lisboa

Lisboa, 20 feb (EFE).- El grupo británico Duran Duran y los noruegos a-ha actuarán el próximo 27 de junio en el festival Rock in Rio de Lisboa, para el que ya estaban confirmados nombres como los estadounidenses Black Eyed Peas y Foo Fighters.

La organización informó hoy de que Duran Duran y a-ha se subirán al escenario principal durante la tercera jornada del festival, que se celebra los días 20, 21, 27 y 28 de junio en el Parque Bela Vista de Lisboa.

Los británicos, con éxitos como "Rio" y "Save a Prayer", volverán a Portugal 15 años después de su último concierto en suelo luso, en el que será su estreno en el célebre festival.

Para a-ha, conocidos por canciones como "Take on me", será el debut total en Portugal y los noruegos sumarán su tercera participación en el Rock in Rio, ya que estuvieron en las ediciones de 1991 y 2015 celebradas en Brasil.

El 27 de junio también estarán en el festival el grupo de rock portugués Xutos & Pontapés, uno de los nombres habituales en el cartel del festival lisboeta y presentes en todas las ediciones desde 2004, y los británicos Bush.

Para la apertura del certamen, el día 26, están confirmadas las presencias de Black Eyed Peas, la cubanoestadounidense Camila Cabello, la brasileña Ivette Sangalo y el portugués David Carreira.

El día 21 estarán Foo Fighters, los también estadounidenses The National y el británico Liam Gallagher, ex-Oasis, mientras que el 28, en el cierre del festival, será el turno del rapero de EEUU Post Malone, la brasileña Anitta y los lusos HMB.

El Rock in Rio, considerado como el mayor evento de música y entretenimiento del mundo, tiene a sus espaldas 20 ediciones en Río, Lisboa, Madrid y Las Vegas.

La última edición en la capital portuguesa se celebró en 2018 y congregó a 278.000 personas.