Tenoch Huerta dará vida a Moctezuma en la serie de Amazon sobre Hernán Cortés

Los Ángeles (EE.UU.), 21 feb (EFE).- El actor mexicano Tenoch Huerta interpretará al legendario emperador azteca Moctezuma en la serie limitada sobre el conquistador Hernán Cortés que está preparando Amazon y que protagonizará el español Javier Bardem.

El medio especializado Deadline informó hoy de la incorporación de Huerta a este proyecto y del fichaje, asimismo, de la actriz mexicana Yoshira Escárrega.

A Huerta se le ha podido ver recientemente en la serie "Narcos: México", de la plataforma Netflix, y su filmografía incluye películas como "Días de gracia" (2011) o "Güeros" (2014).

Los ídolos mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal serán productores ejecutivos de esta ambiciosa narración histórica del gigante digital Amazon, que se dio a conocer el año pasado cuando se cumplían cinco siglos de la llegada de Hernán Cortés a tierras mexicanas.

Bardem, que ganó el Óscar al mejor actor de reparto por "No Country for Old Men" (2007), será el protagonista, además de productor ejecutivo, de esta serie que dirigirán los realizadores colombianos Ciro Guerra y Cristina Gallego, quienes fueron nominados al Óscar a la mejor película en lengua extranjera (ahora llamado Óscar a la mejor cinta internacional) por la cinta "El abrazo de la serpiente" (2015).

El guionista Steven Zaillian (vencedor del Óscar por "Schindler's List", 1993) fue el elegido para escribir esta serie de cuatro horas de duración y que se inspira en un proyecto de Dalton Trumbo (doble triunfador de la estatuilla de la Academia de Hollywood por "Roman Holiday", 1953; y "The Brave One", 1956.

El mexicano Eugenio Caballero, también ganador del Óscar por su trabajo en "El laberinto del fauno" (2006) de Guillermo del Toro, se encargará del diseño de producción de esta serie.

Y dos profesionales que trabajaron en "Roma" (2018) de Alfonso Cuarón, Anna Terrazas y Luis Rosales, repetirán como responsable de vestuario y director de cásting, respectivamente.