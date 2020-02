America Ferrera y Netflix llevan "Gentefied" al corazón latino de Los Ángeles

Los Ángeles (EE.UU.), 21 feb (EFE).- America Ferrera y Netflix estrenaron esta noche al este de Los Ángeles, el corazón chicano de la ciudad californiana, "Gentefied", una serie que aterriza hoy en la plataforma digital y que aborda la gentrificación de los vecindarios latinos en Estados Unidos.

"Gentefied" narra las aventuras y desventuras de una familia latina que tiene un modesto restaurante en Boyle Heights, un emblemático barrio que está considerado como el centro de la cultura y el activismo chicanos en Los Ángeles.

Con Joaquín Cosío como principal actor del elenco, "Gentefied" mezcla comedia y drama en diez episodios para analizar las consecuencias de la gentrificación, el proceso por el cual la población de un barrio se ve desplazada por personas de un nivel económico superior.

Después de trabajar durante años para sacar este proyecto adelante, America Ferrera lideró hoy la presentación de "Gentefied", que tuvo su "premiere" en La Plaza de la Raza en un colorido evento que, junto a la proyección de los dos primeros episodios, también presumió de música mexicana y puestos de comida con tacos y tamales.

Productora, directora de dos episodios y actriz invitada, Ferrera es la gran promotora de esta serie creada por los chicanos Marvin Lemus y Linda Yvette Chávez y en cuyo reparto también figuran Karrie Martin, JJ Soria y Carlos Santos.

En el pasado Festival de Sundance, Ferrera habló con Efe sobre esta serie y aseguró que su pasión por "Gentefied" comenzó con "las voces de Marvin y Linda" y tras reconocer "lo talentosos que son".

"Más allá de 'Gentefied', su estilo y habilidad para entregar su trabajo es locamente raro e impresionante. Y qué afortunada soy de poder trabajar con un talento fantástico", afirmó.

"Pero específicamente sobre 'Gentefied', cuando leí los guiones simplemente me reí mucho, lloré, sentí mucho amor y calidez de una manera que no había visto en nuestra comunidad (...). Para mí fue obvio que quería ver este mundo hecho realidad y que quería ser parte de él de la manera que pudiera", agregó.

Por su parte, Linda Yvette Chávez explicó en esa misma entrevista que cuando su familia llegó a Los Ángeles convirtió, como muchos otros latinos, a Boyle Heights en su "hogar".

"La cosa sobre Boyle Heights es que lucha por sí mismo de manera realmente intensa. Tiene una rica historia de activismo y de comunidad que se ama a sí misma de un modo que es revolucionario y especial", dijo.

"Yo me identifico políticamente como chicana y con esos movimientos que se extendieron desde East Los Angeles y Boyle Heights: activistas chicanos luchando para no ir a la guerra de Vietnam, protestas estudiantiles... Tienes a personas luchando por sí mismos hasta hoy con la gentrificación (...) No quiero que cambie y espero que esta serie ayude a la comunidad a preservarlo", añadió.

La gentrificación, un asunto que preocupa mucho a la población de origen latino en Los Ángeles, es la columna vertebral de "Gentefied", que también se erige como oda al alma híbrida de los chicanos y los inmigrantes hispanos en EE.UU.

"Como primera generación de chicanos, queríamos explorar esa identidad dividida y ese conflicto interior. Y otra cosa que queríamos era centrar la serie en nuestros padres y abuelos: nunca les hemos visto completamente desarrollados como personajes (en la pantalla) y siendo graciosos, inteligentes, ingeniosos, chingones. En nuestras vidas eran como héroes", dijo Marvin Lemus.

"Quisimos establecer la serie en un área gris libre de juicios. Queríamos hablar de nuestros personajes y de este asunto sin saber la respuesta. Esta serie no va a resolver qué es la gentrificación, no va a averiguar la solución del problema", apuntó Linda Yvette Chávez.

"Queremos mostrar lo que hace el desplazamiento (por la gentrificación), cómo afecta a nuestra gente y cómo la gente más afectada es gente con pocos recursos y, a menudo, sin papeles", cerró.