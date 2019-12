Boca presentó su nueva comisión directiva pero sigue sin revelar su técnico

Buenos Aires, 19 dic (EFE).- Boca Juniors presentó en sociedad su nueva comisión directiva presidida por Jorge Amor Ameal pero mantuvo la incertidumbre sobre el nuevo técnico y los refuerzos que tendrá la plantilla para 2020.

Sin la presencia del vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, fueron presentados todos los miembros de la nueva comisión directiva que integraron la lista que el último 8 de diciembre con un poco más del 50 por ciento de los votos.

Luego de esta presentación, el flamante presidente Jorge Amor Ameal en una improvisada conferencia de prensa sentenció: "Tenemos que tener mucho compromiso con nuestra gente y todos los que nos han acompañados. Seguramente van a haber momentos difíciles y ahí vamos a tener que estar todos juntos. Seguramente vamos a lograr cosas pero no vamos a prometer absolutamente nada. Nosotros no usamos pasaporte sino el carné de Boca".

"Las puertas de la presidencia como de todo el club están abiertas. Se terminaron las persecuciones de los socios. Esperemos que tengamos un mejor año para nuestro querido club", añadió ya tuvo un paso por la presidencia del club entre 2008 y 2011 cuando finalizó el mandato del fallecido Jorge Pompilio.

"Boca es muy grande y vamos a trabajar para hacerlos más grande. La semana que viene va a haber comisión directiva y la distribución de cargos. La semana que viene vamos a tener un técnico y antes de Navidad", expresó Amor Ameal.

"Primero tenemos que organizar la administración. Descubrimos que hay 600 mil euros que se llevó un hacker y eso es muy preocupante que está en una causa presentado en el Juzgado Federal del doctor Lijo", agregó en tono de denuncia.

"Con el tema de (Nicolás ) Burdisso -actual director deportivo- quiero hacer un paréntesis. Esta gente que se fue del club le hizo un contrato que excedía su mandato porque había una elección en diciembre. Vamos a hablarlo con él y luego tomar una decisión", advirtió.

En relación a uno de los referentes actuales de la plantilla, Jorge Amor Ameal dijo: "Carlos Tevez es un ídolo de todos. Si tiene ganas de recuperarse y retirarse en el club vamos a hablarlo con él. Vamos a tener un equipo muy competitivo".

Por último se refirió a su reciente viaje a Asunción para el sorteo de la Copa Libertadores 2020 y destacó: "Tuvimos un buen trato por parte del presidente de la Conmebol y evaluamos el viaje a Asunción como muy positivo. Había una grieta y con Riquelme logramos comenzar a cerrar esa distancia con la entidad sudamericana".

Luego fue el turno de Mario Pergolini, que también en rueda de prensa dijo: "Hay una parte de mí que intenta decir que soy vicepresidente y hay otra parte infantil y de hincha que me dice que no puedo creer que la vida me haya traído a este lugar. El otro día fui a la Bombonera y eran las 3 de la mañana y me puse a llorar. Siento la responsabilidad que nos dio la gente con su voto"

"El hincha va a esperar resultados y creo que todos sentimos que hay una esperanza con algo nuevo. Nosotros nos comprometemos a modificar el estatuto para que la información sea clara y estén representadas las minorías", prometió el empresario mediático.

"Nunca pensé que iba a ser dirigente. Cuando me acerco a Jorge Ameal lo hice para colaborar y cuando armamos la fórmula tanto Ameal como Riquelme me pidieron que vaya como vicepresidente", concluyó.

Este viernes se realizará la primera reunión de comisión directiva y la designación de los cargos para la conducción 'xeneize' y se espera que el lunes Riquelme sea el encargado de anunciar al nuevo cuerpo técnico, que reemplazará al liderado por Gustavo Alfaro.