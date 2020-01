"Una tristeza muy grande", dice Forlán al contar cómo conoció la noticia

Montevideo, 27 ene (EFE).- El entrenador del Peñarol uruguayo, Diego Forlán, describió este lunes como una "tristeza muy grande" su sensación al enterarse del fallecimiento en un accidente de helicóptero del exjugador de la NBA Kobe Bryant y de su hija, Gianna, este domingo en Estados Unidos.

Ante los periodistas que esperaban el regreso del Peñarol de Los Ángeles, donde el equipo cumplió una etapa de su preparación, el exjugador del Villarreal y el Atlético de Madrid y del Independiente argentino explicó las circunstancias en que conocieron la noticia el mismo día que regresaban de California.

"Yo me enteré porque estábamos en el aeropuerto, estábamos por embarcar y me llama un amigo que estaba en Los Ángeles y me dice. No podía creer. Una noticia de una tristeza enorme. Y luego en la escala en Miami ya vimos las imágenes... Una tristeza muy grande", indicó Forlán.

Luis Suárez y Edinson Cavani, con los que compartió en la Celeste, expresaron su dolor en las redes sociales y enviaron condolencias a las familias involucradas en el accidente.

"Conmovido por la mala noticia. Lo siento mucho por KOBE y las demás víctimas. Mucha fuerza a sus familiares y seres queridos. Descansa en paz!!!", fue el mensaje publicado tanto en Twitter como en Instagram por Suárez, delantero del Barcelona.

También con fotografías llenas de risas y complicidad ilustró Cavani, delantero del Paris Saint Germain su mensaje en Instagram, en el que solo escribió: "En nuestras memorias por siempre Kobe".

Otro internacional uruguayo, el guardameta del Galatasaray turco, Fernando Muslera, escribió en inglés: "Gracias por todo LEYENDA". Además, acompañaba sus letras con unas imágenes de ambos posando en Turquía.