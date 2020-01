Sepúlveda: "Puede ser año de transición, pero hay que mirar a largo plazo"

Pocito, 28 ene (EFE).- Eduardo Sepúlveda, ciclista argentino deL Movistar, declaró a EFE que su equipo, tras las salidas del colombiano Nairo Quintana, el ecuatoriano Richard Carapaz o el español Mikel Landa, puede vivir "un año de transición" aunque deben mirar a "largo plazo" con optimismo con corredores como Enric Mas y Marc Soler.

Sepúlveda (Rawson, Argentina; 1991) cumple su tercera temporada en EL Movistar, equipo al que llegó en 2018 procedente del francés Fortuneo, con el que inició su andadura en Europa.

P: ¿Qué significa volver a San Juan?

R: Estoy contento de comenzar el año en San Juan porque conozco la carrera y sé que hay mucha gente apoyando a los ciclistas. Es la única carrera que podemos hacer en Argentina y para mi es especial por ser en mi país y por el calor de la gente.

Como argentino me da mucho gusto que tenga una edición más. Hay muchos argentinos contentos de que sea profesional para mostrarse a nivel internacional con corredores que solo ven en televisión y es una buena oportunidad para mostrarse.

P: La carrera sigue creciendo año tras año y ha dado el salto al UCI ProSeries

R: Puede parecer que la región no es de las más turísticas de Argentina, pero esta región es conocida por el deporte y por el ciclismo. Viene mucha gente para ver la competencia y además ahora pueden participar en un Gran Fondo con profesionales.

P: ¿En qué momento deportivo se encuentra?

R: Espero que me queden muchos años como ciclista porque disfruto mucho y estoy con ganas de disputar las carreras.

P: Se ha ido deL Movistar Nairo Quintana, Mikel Landa y Richard Carapaz. ¿Lo ve como una oportunidad?

R: Los líderes en el equipo están claros y bien definidos. Sabemos que está Valverde y Enric Mas. Tengo que reconocer mi condición en el equipo, soy un gregario y me gustaría ser un gregario de garantías y que dé confianza al equipo.

P: ¿Cómo es ser compañero de Valverde?

R: Es un lujo, un honor. Lo disfruto y lo admiro mucho. Uno aprende mucho de él. Es una persona muy abierta que cuando puede darte un consejo te lo da. Para mi es uno de los grandes referentes del ciclismo.

P: ¿Se ha debilitado el equipo?

R: Se han ido corredores muy fuertes, pero ha llegado Enric Mas y se ha quedado Marc Soler, que ha dado un paso adelante en confianza. Ahora hay mucho corredor joven y hay ganas de trabajar bien. Cuesta al principio, pero si todos tenemos ganas y hay buen ambiente todo sale bien.

P: ¿Puede ser un año de transición?

R: Creo que sí, pero hay que mirar a largo plazo, porque con todas las ganas que tienen los corredores va a salir bien.

P: ¿Cómo se siente en el Movistar?

R: Muy bien, muy a gusto. Logré quedarme en el equipo y estoy con muchas ganas de disfrutar, porque si uno está cómodo trabaja bien. Tengo contrato hasta final de este año y me gustaría quedarme, así que ojalá pueda renovar.

P: ¿Sabe el calendario para este 2020?

R: San Juan, Colombia y luego quizás en Italia alguna carrera como la Tirreno o quizá el Giro.

P: Si le pregunto por Tokio 2020, ¿qué me dice?

R: Con el equipo nacional me gustaría ir a los Juegos, pero Argentina solo tiene una plaza y hay que esperar.

P: ¿Qué recuerdos tiene de Río?

R: Me gustó mucho la experiencia, pero ese año tuve una caída, se me retrasó la preparación y no llegué bien, así que si me tocara ir a Tokio me gustaría hacerlo en mejores condiciones.

P: Cuando mira atrás sus inicios, ¿qué piensa?

R: Ahora vivo un tiempo muy distinto. Uno tiene comodidades y puede disfrutar de un equipo grande en el que no falta nada de material. Cuando comencé era complicado, pero con el trabajo se fue dando todo y puedo disfrutar de estar en una estructura grande.

P: ¿Como ve su familia la proyección que ha tenido?

R: Mi familia se alegra, aunque si mi madre me tiene que regañar lo sigue haciendo. Mis amigos sí que me recuerdan cuando empecé, que tenía que pedir las cosas a la gente.

P: Vive en Andorra y compite por muchos sitios del mundo. ¿Suele viajar mucho a Argentina?

R: La verdad que no, solo cuando acaba la temporada.

P: Se habla mucho del ciclismo colombiano, pero poco del argentino. ¿Cómo es?

R: Tuve la posibilidad de estar en Colombia entrenando y he visto que hay muchos ciclistas porque el terreno para entrenar es bueno por la altura.

Argentina lo que está buscando con estas competencias como la Vuelta a San Juan es promover el ciclismo entre los más jóvenes porque estas carreras permiten crear equipos continentales. Eso hace que poco a poco se vaya profesionalizando el ciclismo y haya más corredores que se puedan dedicar a entrenar y no trabajar a la vez.

P: Gabriel Curuchet (presidente de la Unión Sudamericana de Ciclismo) dice que la referencia continental es Colombia. ¿Lo ve así?

R: Sí. Colombia esta haciendo las cosas bien y además le va bien. Entonces, ¿por qué no copiarlo? Hay muchas competencias sub-23, viajan mucho con los equipos continentales y con la selección a Europa. Eso viene bien para conocer otras culturas y otros entrenamientos.

P: Nunca ha corrido la Vuelta a España. ¿Tiene la espina clavada?

R: Sí. Tuve la oportunidad de ir al Giro y al Tour tres veces, pero no a la Vuelta. Me gustaría hacerla y más estando en un equipo español, aunque tendría más responsabilidad.

P: ¿Con qué sueña ahora mismo?

R: Con tener una carrera deportiva larga y disfrutar mucho de la bicicleta. Cuando te metes en la rutina quizá no te das cuenta de dónde estas, pero este año en vacaciones lo pensé y creo que hay que disfrutarlo al cien por cien porque soy un privilegiado.