Sagan: "Evenepoel tiene una fuerza increíble y un estilo propio"

San Juan, 28 ene (EFE).- Peter Sagan, ciclista eslovaco del Bora-Hansgrohe y triple campeón del mundo, declaró que el belga Remco Evenepoel es "un gran corredor y tiene una fuerza increíble" para marcar una época, aunque no para ser su sustituto, puesto que si gana muchas carreras será "con un estilo propio".

Sagan, con 30 años recién cumplidos, está por segundo año consecutivo en San Juan después de una temporada 2019 un tanto irregular, puesto que solo logró cuatro triunfos con cuatro victorias de etapa en el Tour Down Under, el Tour de California, la Vuelta a Suiza y el Tour de Francia.

"Llegar a los treinta años es una fecha simbólica, no es especial", comentó Sagan, que analizó el cambio que ha experimentado el ciclismo la última década desde que se inició como profesional en el Liquigas.

Sagan dijo estar "contento con la llegada de jóvenes velocistas" como el belga Remco Evenepoel o el francés Julian Alaphilippe que hacen que "el nivel suba".

"He aprendido que con la llegada de todos los jóvenes lo importante que es prepararse para las carreras importantes porque no se puede ganar de enero a diciembre. Remco será un gran corredor, es especial, tiene una fuerza increíble, pero no será mi sustituto. Si gana será por sus condiciones", señaló Sagan, en un encuentro reducido con medios de comunicación, entre ellos EFE, en San Juan.

Después de 113 victorias como profesional, Sagan declaró que, a sus 30 años, su única motivación para seguir en la bicicleta después de una década como profesional es la de "ganar siempre".

"Me gusta estar en la bicicleta y la única motivación que tengo para estar en la bicicleta es ganar siempre, pero con la llegada de nuevos ciclistas jóvenes y el estilo que cambia cada año siempre es más difícil ganar", apuntó.

"Antes solo iba una persona por equipo para disputar la victoria y ahora hay un poco más de anarquía, un poco más de tensión y por eso se complica más todo. A mi no me gusta esta anarquía porque es todo un poco más complicado y hay más tensión para ir a la escapada", declaró.

Tras disputar la Vuelta a San Juan en Argentina, Peter Sagan irá a Colombia a entrenar en altura y seguir con su preparación para la presente temporada.

"A Colombia fui hace dos años de vacaciones y también para encontrar un sitio para hacer la pretemporada. Ahora iré a Medellín a entrenar porque me gusta la gente y cómo se vive el ciclismo", manifestó Sagan, que dijo que "no es una novedad que haya colombianos en equipos de World Tour porque están arriba en todas las disciplinas-