Emily Lima, ante el desafío de devolver a Ecuador al mapa mundialista

Quito, 30 ene (EFE).- La seleccionadora femenina de Ecuador, la brasileña Emily Lima, aspira a darle un cambio contundente al fútbol femenino en un ambicioso proyecto de tres años con miras a retornar al Mundial, cuya única participación fue en Canadá 2015.

Primera mujer en comandar a la Canarinha femenina, jugadora en España, Portugal e Italia, Lima, de 39 años, afirma en una entrevista con Efe sentirse "muy ilusionada con el proyecto" que ha iniciado, con el que pretende "hacer algo por Ecuador y el fútbol femenino".

- Has sido designada como encargada para potenciar el fútbol femenino en Ecuador. ¿Qué te llevó a aceptar este proyecto?

"El proyecto es muy ambicioso. Me presentaron algo muy diferente a lo que yo había vivido y a mí me gustan los retos, me gusta un poco de dificultad porque así no me quedo en la zona de confort".

- Tanto el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, como usted, han destacado el proceso de selección. ¿Cree que en Ecuador se está haciendo algo diferente a lo que se estila en otros lugares?

"En mi contratación pasé una selección de 20 entrenadores. Hasta entones, yo solía llegar al club, hablaba y ya estaba firmando. Esto da valor a la FEF y a mí misma y el ser la seleccionada me impulsa a estudiar cada vez más, a estar siempre conociendo y haciendo cosas nuevas. Creo que el proceso fue muy profesional".

- ¿Tienes algún ejemplo a seguir entre los entrenadores y directores técnicos?

"Me gustan mucho 'Pep' Guardiola y José Mourinho porque hicieron cosas muy diferentes y eso me llama la atención. Me quedo con los dos, aunque tenemos muchos entrenadores brasileños buenos".

- ¿Cuáles son las principales aspiraciones que tiene hoy Emily Lima para las diferentes selecciones?

"El primer desafío que tenemos con todas las categorías, con la sub'17, la sub'20 y las mayores, es con el fútbol ecuatoriano, es la Superliga, creo que hoy tenemos que empezar por ahí".

- ¿Se ha fijado algún reto de mínimos que pueda lograr?

"Primero, el cambio de mentalidad de las chicas, deben tener responsabilidad y compromiso con todos los entrenamientos. Segundo, ellas tienen que creer en sí mismas, que sí se puede, veo que están acostumbradas a perder (y dicen), si pierdo está bien, seguimos otra vez... Pero tenemos que cambiar la mentalidad para que ellas crean que si estoy en la cancha puedo ganar, puedo entrenar mejor. Y tercero, haciendo todo esto bien vamos a sacar algo del Sudamericano".

- En la Copa América Femenina 2018 en Chile, la selección ecuatoriana encajó una goleada tremenda de Brasil. ¿Cómo se le puede dar la vuelta a esta situación?

"La máxima dificultad que nosotros podemos tener en el cuerpo técnico es el tema personal, porque en el fútbol no veo problema, las chicas son buenas futbolistas técnicamente. Yo hablo mucho con ellas sobre este tema, tenemos tiempo para todo, para la fiesta, para entrenamientos, estudios, familia, pero cuando estamos acá en el club, tenemos que dejar todo de lado".

- De lo que ha podido palpar con ellas, ¿cuáles son los principales retos que afrontan?

"Tenemos un poquito de todo, pero creo que tenemos un problema de alimentación. Estamos fijando un porcentaje de grasa corporal en la selección del 13 por ciento. Entonces he establecido (advertencias con) dos tarjetas amarillas, a la tercera, si no se baja de peso, vamos a tener que echar (a la jugadora) y llamar a otra para crear conciencia. No puedo comer mal y querer jugar el Mundial, porque las otras selecciones están haciendo todo bien y nosotros cargamos peso de más".

-¿En qué se diferencian o se parecen las jugadoras ecuatorianas a las de la Canarinha?

"La diferencia es que Brasil empezó un poquito antes, entonces hoy ya tenemos un fútbol casi profesional y muchos equipos de formativa, pero la parte técnica y táctica se asemejan mucho".

-¿Cuál es el juego por el que tiene preferencia en el terreno?

"Si estamos sin balón, a defender a muerte, si lo tenemos, vamos a jugar, pase corto pero hacia la portería, no tener el balón por tenerlo. A ellas les digo: si no tenemos el balón debemos cogerlo como sea y cuando lo tenemos debemos mantenerlo, no despejarlo, tener ganas de intentar hacer algo, goles, tenemos que hacer todo al 100%".

- Aunque es prematuro, ¿ve a Ecuador en el Mundial de 2023?

"Te puedo asegurar que vamos a trabajar mucho, si vamos a estar o no, el trabajo lo dirá. Espero que en 2023 estemos hablando de cómo va a ser el Mundial, pero hasta entonces trabajaremos muy duro para llegar allá".