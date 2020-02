Zidane: "Es una final"

Madrid, 5 feb (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, catalogó de "final" el duelo frente a la Real Sociedad correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey y admitió que el noruego Martin Odegaard, cedido al equipo donostiarra, es un futbolista que le gusta y entra en sus planes de futuro.

"Es una final, no lo veo como unos cuartos de final. Ellos no van a venir a regalar nada y nosotros tenemos que estar muy enchufados desde el primer minuto porque la Real Sociedad es un equipo muy bueno que juega muy bien al fútbol", resaltó en su comparecencia avisando a sus jugadores de lo que les espera.

Aunque admitió que le gusta Odegaard, el técnico francés guardó cautela para su regreso al Real Madrid para la próxima temporada. Su cesión con la Real Sociedad se acordó para dos años.

"No me estoy planteando nada", confesó. "Es un jugador nuestro y nos alegramos de como está jugando para la Real Sociedad, menos mañana que es rival y lo intentará hacer muy bien".

Zidane mostró la mentalidad con la que encaran el partido, sin pensar en lo que está por venir y dando prioridad a la Copa del Rey. "El próximo partido es el jueves y es una final, me dedico solo y únicamente a este partido. Para los demás tendremos tiempo".

Recordó el mal trago que pasó en el derbi ante el Atlético de Madrid cuando tuvo que cambiar a jugadores de la importancia de Toni Kroos e Isco Alarcón al descanso. "No me gusta señalar a los jugadores y cuando hago eso no es para señalarlos, podría haber cambiado a cualquiera".

Y admitió el crecimiento de un jugador que fue clave, el brasileño Vinicius Junior, aunque midiendo las palabras pese a mostrar confianza en él. "Estoy Contento en general de todos mis jugadores y de Vini igual. Es un jugador joven que tiene calidad y que tiene que trabajar".

"Tiene mi confianza, no es que la haya vuelto a ganar porque que no juegue o no vaya convocado no es porque no tenga mi confianza. Nunca va por ahí. Le doy mi confianza a mis 25 jugadores pero juegan once cada partido y 18 convocados, los demás están fuera y es la complicación", explicó.

El que se ha convertido en indiscutible es el uruguayo Fede Valverde, al que instó a seguir mejorando cada día. "Tiene que mejorar en todo porque es muy joven. Es un jugador que está demostrando que tiene un sitio en el Real Madrid pero tiene que mejorar hasta el final de su carrera muchas cosas. Es muy bueno y estamos contentos de tenerle con nosotros".

Quiso mantener la distancia Zidane cuando fue preguntado por la situación de Kylian Mbappé con su entrenador en el PSG. A la segunda pregunta sobre el tema, se mostró comprensivo con el enfado del astro francés.

"En el fútbol puede pasar de todo porque los jugadores no están contentos cuando no juegan o salen del campo, pero son situaciones normales. Hay que ser lo más justo posible pero siempre que un jugador sale del campo no va a estar contento", opinó sobre la discusión de Mbappé con Thomas Tuchel.