Coulthard: Alonso quiere volver, pero puede que se hayan acabado las opciones

Salzburgo (Austria), 15 feb (EFE).- El escocés David Coulthard, subcampeón mundial de Fórmula Uno en 2001 (con McLaren) manifestó a EFE en Salzburgo que el español Fernando Alonso "quiere volver a la Fórmula Uno, pero" que puede que al doble campeón mundial asturiano "se le hayan acabado las opciones".

"Sé que él quiere volver, pero parece que se le han acabado las opciones", explicó a Efe Coulthard, de 48 años, durante la presentación, en la segunda localidad más importante de Austria, de la escudería Alpha Tauri (antigua Toro Rosso), en la que ejerció de maestro de ceremonias.

"No creo que Mercedes le necesite o le quiera; no creo que Ferrari le necesite o le quiera. Tampoco creo que sea el caso de Red Bull... así que, ¿qué hará?, ¿volver a McLaren?; ¿le querrían de nuevo allí?" se preguntó Coulthard al ser cuestionado por Efe acerca de un posible retorno a la categoría reina del piloto asturiano.

"Creo que hay un momento en el que no te queda otro remedio que aceptar las cosas. Para mí, Fernando es uno de los pilotos más talentosos de la historia de la Fórmula Uno, con ese extraño talento equiparable al de (el inglés Lewis) Hamilton, (el alemán Michael) Schumacher o (el brasileño Ayrton) Senna; que todo lo que pilotan o pilotaban, lo hacían siempre a gran velocidad", explicó el escocés.

"A todo el mundo, en algún momento, le llega la hora. Y puede que a él le haya llegado al suya", manifestó a EFE Coulthard en el 'Hangar 7' del aeropuerto de Salzburgo, durante la presentación de Alpha Tauri.

"Creo que todo está abierto. Mercedes siguió siendo el equipo a batir el año pasado, pero Ferrari avanzó y Red Bull también. Y las diferencias en lo que al motor se refiere se han reducido", explicó Coulthard, trece veces victorioso en Fórmula Uno, categoría en la que subió 62 veces al podio y acabó cuatro veces el Mundial en tercera posición.

El británico cree que el próximo campeonato, que arrancará el 15 de marzo con el Gran Premio de Australia, en Melbourne, va a estar mucho más igualado que el anterior. "Este año no sé quién va a ganar el Mundial, pero tengo la sensación de que las diferencias van a ser mucho más estrechas", afirmó.

"Si Red Bull logra ganar esta temporada antes de lo que lo hizo el año pasado, sabemos que (el holandés) Max (Verstappen) será peligroso. Él es uno de los pilotos que puede medirse a Lewis (Hamilton)", declaró Coulthard, que tras sus dos primeros años en Williams pasó nueve en McLaren, antes de pilotar sus últimas cuatro temporadas en Red Bull.

"Y (el tailandés) Alex (Albon) tendrá una gran oportunidad de igualar a Max. Si lo hace, tendremos otra súper-estrella. Si no, simplemente será otro gran piloto", precisó.

"Claro que puede ser la hora de Max. Es un piloto increíble. Tiene velocidad, seguridad en sí mismo y mucha más madurez, ya; aunque tiene su manera particular de hacer las cosas. Así que creo que puede ser una gran oportunidad para él, eso está claro", comentó el escocés, que piensa que el motor Honda también está "preparado".

"El motor ya era fiable el año pasado; y lo suficiente rápido para ganar algunas carreras. Sabíamos que Mercedes tenía ventaja el año pasado y que Ferrari tenía ventaja en la calificación; pero, a pesar de que Honda llegó tarde de nuevo a la F1 con la nueva reglamentación, han recortado diferencias. Y sus victorias del año pasado fueron realmente impresionantes", indicó.

"Espero que no sólo el motor, sino que todo el paquete de Red Bull sea fuerte desde el principio; pero he estado el tiempo suficiente en la F1 como para saber que no sólo porque se espere algo, eso vaya a suceder. Hay tantos elementos a tener en cuenta que deben coincidir... y no todas las conclusiones que sacas del túnel del viento se plasman de forma exacta en pista, por ejemplo. Hay que esperar", opinó Coulthard, que valoró la nueva generación de estrellas en la F1.

"Son muy buenos. Aparte de Max, está (el monegasco) Charles (Leclerc, de Ferrari). Ya ha pasado su primer año (en un buen equipo). Se acabó la luna de miel para él; ahora ya está metido de lleno en su matrimonio. Así que supongo que será más difícil, porque ahora ya se espera que esté bien siempre", advirtió.

"(El alemán) Seb (Vettel, compañero del anterior en Ferrari) tuvo un mal año. Eso está claro. Pero sus expectativas eran las de tener un coche con el que pudiera pelear el Mundial. Las de Leclerc eran, simplemente, pilotar y ver qué pasaba. Ahora las expectativas de Charles son las 'poles' y las victorias. Habrá presión. Algunos pilotos brillan cuando la hay; y otros simplemente no son capaces", apuntó Coulthard, que aplaudió la metamorfosis de Toro Rosso a Alpha Tauri.

"Representa una identidad más fresca para el equipo, porque cuando era Toro Rosso se limitaba prácticamente a ser el segundo equipo de Red Bull, no estaba asociado a una marca que quisiera vender algo, como es el caso ahora, con su línea de moda", opinó.

"El objetivo antes era ir sacando jóvenes pilotos. Y el punto álgido del equipo se alcanzó en 2008; cuando (el alemán Sebastian) Vettel ganó en Monza (Italia) como Toro Rosso. Pero ahora, siendo Alpha Tauri una nueva marca, aunque sea de Red Bull, quieren seguir asociados en la parte tecnológica, pero también quieren el éxito, desde el punto de vista comercial. Así que creo que es importante para el equipo", declaró Coulthard en Austria.

Adrian R. Huber