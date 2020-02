Un equipo muestra en el Tour Colombia cómo adaptar la diabetes al ciclismo

Paipa (Colombia), 15 feb (EFE).- El suizo Oliver Behringer, el británico Samuel Brand, el finlandés Joonas Henttala, el español David Lozano, el italiano Andrea Perón y el uzbeco Ulugbek Sidov representan al Novo Nordisk en el Tour Colombia y llevan un mensaje claro: la diabetes no es ningún impedimento para ser ciclista profesional.

Sin los grandes focos que caen sobre equipos como Ineos, Education First, Movistar o UAE Emirates, la escuadra estadounidense comenzó su temporada 2020 en las carreteras de Colombia, donde sus ciclistas pregonan la idea de que se debe "adaptar la diabetes a tu estilo de vida y no tu estilo de vida a la diabetes".

"Usando el escaparate del ciclismo, uno de los deportes más complicados que existen, demostramos que estamos ahí y esto da a entender que hacer actividad con tus amigos o hacer cualquier tipo de deporte no es un impedimento", cuenta a Efe Lozano, de 31 años y quien al igual que sus compañeros de equipo está diagnosticado con diabetes tipo I.

Con sus inyecciones de insulina en mano y con muchas frutas y cereales, los ciclistas del Novo Nordisk se preparan para tomar la partida en la penúltima fracción del Tour Colombia, en la que solo quedan cuatro de sus integrantes porque Perón y Saidov se retiraron en la primera y la tercera etapas, respectivamente.

"La altura me ha afectado más de lo que creía, los cinco días que estuvimos antes de la competición han sido días muy tranquilos", detalla Lozano. "Se nota mucho la falta de oxígeno, pero bueno, al final me la estoy pasando muy bien, es la primera carrera del año, es todo positivo por el momento", agrega.

El ciclista español lleva 8 años en la escuadra norteamericana, a la que llegó en el 2013 luego de enterarse de que padecía de diabetes a los 22 años.

"Yo era ciclista profesional de 'mountain bike' y cuando tenía 22 años me diagnosticaron la diabetes en diciembre. No veía bien y fui a hacer un control en el hospital para ver lo que me pasaba, y bueno, me han diagnosticado la diabetes", relata.

Antes de llegar a la ruta, Lozano consiguió muy joven once títulos en la competencia Nacional Española en las categorías de ciclismo de montaña y ciclocross, pero la enfermedad lo llevó a dudar sobre su futuro, no sabía qué hacer.

"Fue ahí cuando conocía a Javier Mejías, un antiguo compañero de equipo, y él me introdujo al Novo Nordisk. Luego flipé al ver que había otros corredores con diabetes que estaban corriendo a nivel profesional por carretera y la verdad es que me sentí muy contento de que podía seguir con mis sueños", cuenta emocionado.

Sin embargo el comienzo no fue fácil, pues recién diagnosticado considera que cometió "muchos errores con la comida y demás", así como tuvo que aprender a ver cómo "reacciona tu cuerpo con ejercicio, con la comida.

"Debes adaptar la diabetes a tu estilo de vida y no tú estilo de vida a la diabetes", repite como un mantra.

El equipo estadounidense, de categoría UCI ProTeam y fundado en 2004, lleva el nombre de una compañía dedicada al cuidado de la salud y líder global en el cuidado de la diabetes, por lo que espera en el Tour Colombia llamar la atención sobre esta enfermedad.

Para el director deportivo del Novo Nordisk Team, el ruso Pavel Cherkasov, los siete años que lleva trabajando con el equipo han sido muy gratos porque año a año tiene que aprender de los retos a los que se enfrentan sus ciclistas.

"Los veo como atletas profesionales primero, y trabajamos en lo mismo que otros atletas. Tratamos de competir bien y hay un desafío extra en aprender cosas nuevas cada día", asegura Cherkasov, quien tachó de muy desafiante el Tour Colombia.

En los primeros años, el estratega ruso confiesa que fue muy difícil y que nunca se imaginaron competir en carreras con estrellas como el colombiano Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, y el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia, ambos el años pasado.

"A lo largo de estos años nuestros ciclistas crecieron como corredores profesionales, maduraron, y tuvimos la posibilidad de competir bien en diferentes niveles alrededor del mundo. Aprendimos mucho en esos años y esperamos seguir mejorando", concluye Cherkasov.

Jorge Gil Ángel