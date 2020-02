Un Dudamel cuestionado confía en una remontada épica contra Unión de Santa Fe

Sao Paulo, 19 feb (EFE).- El técnico del Atlético Mineiro, el venezolano Rafael Dudamel, cuestionado con apenas un mes en el cargo, confía en una remontada épica ante el Unión de Santa Fe para avanzar este jueves a la segunda fase de la Copa Sudamericana.

El conjunto de Belo Horizonte está obligado a golear a su rival tras el 3-0 encajado hace dos semanas en el partido de ida, en Argentina, para seguir vivo en el torneo.

"El Atlético debe tener una postura ofensiva, los aficionados pueden esperar un equipo irá a por el partido. Va a ser un partido de mucho desgaste", analizó Dudamel, quien ya ha sido pitado por su propia afición debido a la irregularidad del equipo en este inicio de curso.

El exseleccionador de la Vinotinto afirmó que es un "todo o nada" y apostó por combinar "jugar bien", con "ambición" y "carácter".

"No va a ser fácil, pero vamos a entregarnos al máximo para hacer todo lo posible por conseguirlo", expresó en una rueda de prensa.

Para el decisivo encuentro contra los argentinos, no estará disponible el centrocampista Allan, expulsado en la ida, ni tampoco algunos de los últimos fichajes del Mineiro para esta campaña.

"No tengo a (Jefferson) Savarino, que no está inscrito, no voy a tener a Allan porque fue expulsado. No tendré el equipo completo. (Diego) Tardelli no está habilitado, ni físicamente y tampoco está inscrito", apuntó.

La nómina de lesionados también es amplia, con el ecuatoriano Juan Cazares y los brasileños Gustavo Blanco y Bruno Silva entre algodones.

Dudamel no ha empezado con buen pie su aventura en tierras brasileñas.

El Atlético Mineiro, además de la sonrojante e inesperada derrota por 3-0 ante el Unión de Santa Fe, tampoco ha encontrado la regularidad deseada en el Campeonato Mineiro, un torneo regional entre los clubes del estado de Minas Gerais (sudeste).

El pasado fin de semana, cayó por 1-2 ante el modesto Caldense.

Por su parte, Unión de Santa Fe buscará mantener la abultada ventaja de la ida y para ello, el entrenador Leonardo Madelón podría plantearse reforzar el centro del campo con una línea de cinco medios y una única referencia arriba, Walter Bou, exjugador del Boca Juniors.

Una de las pocas dudas que tiene en el elenco es la presencia del centrocampista Jalil Elías, con molestias por un golpe en la espalda, aunque se espera que esté en condiciones para jugar.

Si el Atlético de Mineiro consigue devolver el 3-0 de la ida, el ganador de la llave se decidirá desde el punto de penalti.