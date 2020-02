El argentino Coria dice que aplazó hasta Santiago su sueño de ser top 100

Río de Janeiro, 21 ene (EFE).- El argentino Federico Coria, eliminado este viernes por el chileno Cristian Garín en cuartos de final del Abierto de Río de Janeiro, afirmó que su sueño de situarse entre los 100 mejores del mundo quedo aplazado hasta la próxima semana en Santiago de Chile

Coria, número 116 en la clasificación de la ATP, lamentó haber fallado en un partido que comenzó ganando y cuya victoria le hubiera significado entrar en el top 100, por los puntos concedidos a un semifinalista en el único torneo ATP 500 de Sudamérica.

No obstante, dijo que su proyecto continúa.

"Es una lástima que no se pudo dar hoy. Hubiese sido increíble seguir avanzando, pero, bueno, tengo muchos torneos por delante. Ahora voy al ATP de Santiago que tengo la posibilidad de jugar. Espero hacer un buen papel allí y ser top 100 y ponerme nuevos objetivos", afirmó el argentino.

Si el hermano de Guillermo Coria (entre los mejores 10 en tres temporadas seguidas) hubiese ganado hoy habría quedado entre los 100 mejores. De esta forma por segunda vez dos hermanos argentinos habrían igualado el logro de los Ganzábal, Julián (68) y Alejandro (58).

El miércoles, tras su victoria sobre el español Carlos Alcaraz (406 ATP), el argentino llegó a decir que estaba viviendo un sueño y pidió que no lo despertaran.

"Estoy dolorido porque no quería que terminara esta semana. Es la mejor semana de mi carrera", afirmó el argentino, que ganó dos partidos en el clasificatorio y pasó las dos primeras rondas en Río.

Coria, que por primera vez llegó a cuartos en un torneo ATP 500, terminó cayendo ante Garín (25 ATP y tercer favorito) por 2-6, 6-3 y 7-5 en un partido de 2 horas y 14 minutos interrumpido varias veces por la lluvia.

El chileno, que ganó tres títulos en los últimos once meses (Houston 2019, Múnich 2019 y Córdoba 2020), se medirá el sábado en semifinales con el vencedor del duelo entre el croata Borna Coric (31 ATP) y el italiano Lorenzo Sonego (52 ATP).

El argentino recordó que pudo haber vencido el tercer set tras haberle quebrado un servicio a Garín y empatado 5-5 pero que desaprovechó la oportunidad.

"Me queda una sensación rara de ir venciendo 40-30 cuando estábamos iguales en 5, pero estuve muy defensivo y no pude jugar con el primer saque. Era mi momento en el partido y no lo pude aprovechar", dijo.

"Pero estoy tranquilo porque estuve a la altura de un chico que está 25 del mundo y que viene haciendo las cosas bien", dijo.

También lamentó las interrupciones del partido por la lluvia, aprovechadas por Garín, y dijo que estaba jugando mucho mejor que el chileno, con muy buenos primeros saques y solidez, antes de la primera parada.