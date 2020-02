Gil Marín: "No he disfrutado ni un solo título de los últimos diez años"

México, 26 feb (EFE).- El director general del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, afirmó este miércoles que no ha disfrutado "ni un solo título de los últimos diez años" del equipo colchonero.

"Llevamos diez años creciendo y no he sido capaz de disfrutar de un solo título", dijo en el evento Sports Summit en Ciudad de México, y lo atribuyó a la responsabilidad, "que no deja disfrutar de nada".

El Atlético de Madrid ha ganado nueve títulos desde 2010, entre los que destacan un entorchado de LaLiga y tres de Liga Europa.

Gil Marín explicó que no le gusta ver los partidos en directo y que intenta no hacerlo porque su sentimiento como aficionado podría perjudicarle en la toma de decisiones.

"En el estadio seguro no veo ni uno. Y fuera los intento ver en diferido para analizar el rendimiento del técnico, de los jugadores, del director deportivo", profundizó.

De los últimos encuentros importantes del Atlético, el propietario explicó que solo vio en el estadio la final de la Liga de Campeones de Lisboa, en 2014, y que tuvo que "consolar a sus hijos durante dos horas" tras aquella dramática derrota a manos del Real Madrid.

El encuentro en el que su equipo conquistó el título de la Liga Santander en el Camp Nou en ese mismo año lo pasó "viajando en tren" y durante la final de la Liga de Campeones de 2016 estuvo volando, según reveló.

El empresario se refirió también a la franquicia mexicana del Atlético de Madrid, el Atlético San Luis, un club que los rojiblancos adquirieron en marzo de 2017 cuando militaba en la segunda división y que ahora ocupa el sexto lugar en la tabla del Clausura 2020 de la Liga MX, la primera división.

"Era un reto importante", manifestó sobre la compra del equipo del central estado de San Luis Potosí, porque México "es un país con cultura de fútbol" y la implementación de los colores, el nombre y el escudo de la entidad madrileña podría generar dudas en los aficionados.

Pese a ello, y por el gran interés del club español en el mercado norteamericano -el Atlético también acaba de comprar una franquicia en Canadá- Gil Marín decidió invertir en el fútbol mexicano, aunque piensa que tiene algunos retos por delante.

El propietario del Atleti dijo que el fútbol de ese país "cambiaría" si se avanzara en el control financiero, se vendieran los derechos televisivos de manera centralizada, se trasladara a la sociedad los valores del deporte y se acabara con la multipropiedad de clubes.

"Al amparo del mundo del fútbol crece el mundo de la apuesta", afirmó, por lo que es "difícil" generar confianza en el apostador si se enfrentan escuadras del mismo dueño.