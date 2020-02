El colombiano Flabio Torres, nuevo entrenador del Binacional peruano

Lima, 27 feb (EFE).- El colombiano Flabio Torres fue presentado este jueves como nuevo entrenador del Deportivo Binacional, el campeón del fútbol peruano del 2019, que este año se plantea revalidar el título y tener una participación destacada en la Copa Libertadores.

Torres estará al frente de un grupo profesional integrado por el asistente técnico Pedro Luis Alzate, el preparador físico Willy Escapa y el preparador de porteros César Chávez Riva.

"El proyecto es ser campeones de la Liga 1 y acceder a la siguiente fase de la Copa Libertadores", aseguró el colombiano al ser presentado como nuevo entrenador del Binacional, que fue dirigido en las dos últimas jornadas del torneo peruano de manera interina por Willy Escapa tras la salida del argentino César Vigevani.

Torres declaró que el 'Poderoso del Sur' tiene "buen equipo" y prometió hacer "lo posible por estar dentro de los clasificados" a octavos de final de la Libertadores.

Binacional se halla en el Grupo D con Sao Paulo, Liga de Quito y River Plate.

"Nos ha tocado un grupo fuerte, pero aquí no podemos mirarlos a ellos como los gigantes. En la cancha es una batalla de once contra once", remarcó.

El entrenador, de 49 años, también aseguró que llega al equipo de la región surandina de Puno a transmitir su experiencia y confesó que "es un sueño cumplido poder dirigir en el extranjero".

"No vengo a ganar experiencia, vengo a dar todo para que este equipo sea importante", concluyó Torres, quien ha dirigido en su país al Tolima, Expreso Rojo, Deportivo Pasto, Once Caldas, Cúcuta Deportivo, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.