Carlos Ischia reemplaza en el Delfín al español López previo al debut ante Olimpia

Guayaquil (Ecuador), 1 mar (EFE).- Los directivos del campeón de 2019 en Ecuador, Delfín, anunciaron este domingo la contratación del técnico argentino Carlos Ischia en reemplazo del español Ángel López, que saldrá tras dos derrotas consecutivas de local y previo al debut en Copa Libertadores ante el Olimpia paraguayo.

"Por decisión del presidente José Delgado y la directiva se ha contratado al estratega Carlos Ischia, que tiene una larga trayectoria dirigiendo a equipos del continente", precisó el club en su cuenta de Twitter.

Agregó que la directiva de Delfín ha hecho unos "análisis internos" y ha decidido "cambiar el rumbo del cuerpo técnico; por eso hemos cortado el vínculo con el estratega Ángel López".

"Me han cesado", reaccionó López en declaraciones a Efe y dijo: "No lo puedo entender, porque los jugadores han estado a muerte conmigo y ¿(me destituyen) por perder con Técnico Universitario?. ¿Yo no entiendo?", se preguntó.

Ischia, de 63 años, ha dirigido a los argentinos Vélez Sarsfield, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Rosario Central, Boca Juniors, Racing; también al Junior colombiano, el Atlas mexicano; los ecuatorianos Deportivo Quito y Aucas, y desde diciembre de 2017 hasta marzo de 2018 estuvo con el boliviano The Strongest.

Tras la obtención del título de 2019, Delfín se quedó sin el portero Pedro Ortiz, los defensas Pedro Perlaza, el paraguayo Williams Riveros; los centrocampistas Edison Caicedo, Robert Burbano, el uruguayo Bruno Piñatares, el argentino Sergio López y el atacante Roberto Ordóñez, porque se vincularon a otros clubes.

Bajo la dirección técnica de López, Delfín disputó y perdió la final por la Supercopa Ecuador en febrero pasado ante Liga de Quito, tras un intenso partido que concluyó con empate y debió definirse en penaltis.

En el torneo local, Delfín disputó tres partidos: Ganó por 1-2 el primero en su visita a Aucas, y perdió de local los dos siguientes por 1-2 ante Barcelona y por 0-2 el viernes pasado ante Técnico Universitario.

Si bien, los directivos contrataron a una quincena de refuerzos para rearmar el equipo, todavía Delfín no alcanza la armonía futbolística ni los resultados, mientras el próximo miércoles debutará en la Libertadores de local ante Olimpia.