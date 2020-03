Vinicius devuelve el clásico y el liderato al Real Madrid

Madrid, 1 mar (EFE).- Un tanto del joven brasileño Vinicius, con un disparo que desvió Gerard Piqué, decantó el clásico a favor del Real Madrid, que no ganaba en la liga al Barcelona en el Santiago Bernabéu desde octubre de 2014 y que, con la victoria, por 2-0, cerrada en la prolongación por Mariano Díaz, recupera el liderato de LaLiga Santander.

Tras la decepción de la derrota en la 'Champions' ante el Manchester City, el conjunto de Zinedine Zidane reflotó en el clásico. Se aprovechó de un flojo conjunto azulgrana, cuya actuación distó mucho de anteriores comparecencias en el estadio blanco, sobre todo después del descanso. Leo Messi en esta ocasión no fue determinante. Una de sus actuaciones menos inspiradas ante el eterno rival. Su equipo lo notó.

El belga Thibaut Courtois se encargó de cerrar las pocas opciones que tuvo el conjunto de Quique Setién, que en sus presentaciones al frente del Betis había ganado en el coliseo blanco. Pero esta vez no pudo, y no pudo porque su equipo no tuvo la fluidez y la clarividencia de otras ocasiones y porque dejó crecer al Real Madrid.

Marc André Ter Stegen y Piqué impidieron también que el Real Madrid se adelantara. Pero el defensa español participó activamente en el tanto que desequilibró el clásico, al desviar un disparo de Vinicius, que se había plantado solo ante el meta germano tras un gran envío de Toni Kroos y ante la parsimonia de toda la zaga azulgrana.

Con tan solo 19 años y 233 días encontró su momento más feliz desde que llegó el pasado año al Real Madrid. No tiene acierto cuando llega al área rival. Su velocidad había sido de nuevo el gran argumento desequilibrante. Esta vez también le acompañó el acierto aún con esa 'ayuda' de Piqué.

Y el fútbol quiso que Mariano, que había entrado en la lista de forma sorprendente, un jugador que apenas ha tenido minutos esta temporada, redondeara la faena nada más salir al campo y sellara un 2-0 que permite al Real Madrid recobrar el liderato y la confianza perdida.

Con agonía y sufrimiento salvó los puntos el Sevilla contra el Osasuna (3-2), triunfo que le permite recuperar la tercera plaza en detrimento del Atlético de Madrid, que sale de nuevo de la zona 'Chapions0 al no pasar del empate (1-1) ante el colista Espanyol en el RCDE Stadium y ganar el Getafe en Mallorca (0-1).

El próximo sábado se verán las caras en el Wanda Metropolitano el equipo atlético y el sevillano con el cuadro de Julen Lopetegui dos puntos por delante. Partido determinante.

Después del apurado pase a octavos de final de la Liga Europa ante el Cluj, la afición del Ramón Sánchez Pizjuán volvió a sufrir, pero en esta ocasión con la victoria en el zurrón, algo que no sucedía desde enero, gracias a un tanto en la prolongación del marroquí Youssef En-Nesyri, uno de sus refuerzos invernales.

El delantero que llegó este invierno procedente del Leganés resolvió uno de los múltiples centros que llegaron desde la banda derecha de parte de Jesús Navas y tras tocar el francés Jules Kounde lo remachó casi en semifallo a la red para acabar con la resistencia de un Osasuna valiente que tuvo mucho mérito, porque igualó un 2-0 adverso en inferioridad numérica por la expulsión del portero Sergio Herrera a los 54 minutos.

Óliver Torres, con dos asistencias sobre el propio En-Nesyri (m.13) y el argentino Lucas Ocampos (m.46+), pareció encarrilar un triunfo que llevaba los visos de ser hasta sencillo cuando Osasuna se quedó con un hombre menos por la roja a su guardameta, refrendada por el VAR, por tocar el balón con la mano fuera del área en una acción clara de gol.

Sin embargo, los hombres de Jagoba Arrasate demostraron orgullo y valentía. Lejos de venirse abajo crecieron y, ante un Sevilla atónito y preso de los nervios, consiguieron empatar a balón parado, con un remate de cabeza de Aridane Hernández (m.64) y con un penalti que transformó Roberto Torres (m.74), pero acabaron por pagar el esfuerzo, se encerraron demasiado atrás y lo acabaron pagando con la diana salvadora de En-Nesyri para completar su primer doblete como sevillista.

El Atlético de Madrid, en cambio, no pudo aprovechar su visita al colista para defender el tercer puesto y sacó tan solo un punto, demasiado poco en el intenso pulso que se vive entre los aspirantes a la Liga de Campeones, puesto que cae a la quinta plaza y tiene a la Real Sociedad tan solo un punto por detrás. El cuadro donostiarra, además, debe jugar el próximo día 10 el encuentro pendiente frente al Eibar.

Un autogol del montenegrino Stefan Savic premió la buena puesta en escena del Espanyol, que incluso pudo incrementar su ventaja en la primera parte con un disparo de Víctor Sánchez que no acabó en gol gracias a una nueva tremenda intervención del meta esloveno Jan Oblak.

La decoración cambió tras el descanso. Casi de inmediato Saúl Ñíguez enganchó una tremenda volea desde la frontal del área, selló el empate y el cuadro del argentino Diego Pablo Simeone se acercó a la remontada. Salieron Diego Costa y Joao Felix. Ocasiones tuvo el bloque madrileño, como también se aproximó con peligro el Espanyol. Ninguno acertó y las tablas apenas satisfacen a ninguno, porque al Atlético no le valen de mucho y a los de Abelardo Fernández tampoco, pues siguen últimos, a cinco puntos de la salvación.

Regresa a la 'Champions' el Getafe en una semana que selló su pase a los octavos de la Liga Europa a costa del histórico Ajax. El cuadro de José Bordalás había enlazado dos derrotas contra el Barcelona y el Sevilla y en Mallorca volvió a ser ese equipo efectivo que aspira a lo máximo.

Le valió un tanto del serbio Nemanja Maksimovic (m.67) para sellar la victoria (1-0) y para justificar su condición de claro candidato a jugar la próxima temporada la máxima competición europea. Apenas dio opciones al Mallorca, que ve la salvación a tres puntos.

El VAR fue de nuevo protagonista. Si en Sevilla el colegiado Carlos del Cerro Grande y su asistente del videoarbitraje tuvieron trabajo, no menos hubo, y además con polémica, en San Mamés. El Athletic puso fin a su racha de diez partidos sin ganar gracias a una pena máxima de Raúl García (m.56) por mano de Pau Torres.

El Villarreal anunció que elevará una queja al Comité Técnico de Árbitros (CTA) por la labor del equipo arbitral, tanto en el terreno de juego como en la sala del VOR. En el seno del club castellonense hay una enfado considerable tanto con la actuación del colegiado David Medie Jiménez como con la labor de Jesús Gil Manzano en el VARy pedirán que les resuelva algunas dudas que les han generado las decisiones tomadas por el equipo arbitral.

El entrenador del Villarreal Javier Calleja, quien fue expulsado, tildó a la conclusión del encuentro la actuación arbitral de "clave" para el desarrollo del encuentro así como de "escandalosa" en contra de su equipo.

El Athletic, que malogró otra pena máxima por medio de Iñaki Williams, decretada también por mano de Raúl Albiol, acudirá reforzado a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en Granada, en tanto que el Villarreal pierde fuelle en su escalada hacia Europa.

José Antonio Pascual