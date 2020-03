Gobert donará 500.000 dólares por el coronavirus

Salt Lake City (EE.UU.), 14 mar (EFE).- El jugador francés de los Jazz de Utah, Rudy Gobert, anunció el sábado que donará 500.000 dólares para apoyar el fondo de ayuda para empleados del "Vivint Smart Home Arena" y a los servicios sociales relacionados con COVID-19 en Utah, Oklahoma City y dentro del sistema de atención médica francés.

La donación de Gobert se dividirá de la siguiente manera: 200.000 para empleados a tiempo parcial en el "Vivint Smart Home Arena"; 100.000 para familias en Utah y 100.000 para familias en Oklahoma City afectadas por el coronavirus; y 100.000 euros para el sistema de salud en Francia.

Gobert se convirtió en el primer jugador de la NBA en dar positivo por el coronavirus poco antes del inicio del partido del miércoles en Oklahoma City.

El partidos se pospuso, y en cuestión de horas la NBA había suspendido su temporada por un mínimo de 30 días.

"Me siento honrado por los esfuerzos incansables y el cuidado de las personas en todo el mundo por los afectados por COVID-19, especialmente mis propias comunidades de Utah y Francia, además de mi aprecio por el estado de Oklahoma y mi atención allí, y por supuesto, mi familia Utah Jazz", dijo Gobert en un comunicado.

"Sé que hay innumerables formas en que las personas se han visto afectadas. Estas donaciones son una pequeña muestra que refleja mi agradecimiento y apoyo a todos los afectados y son el primero de los muchos pasos que tomaré para tratar de hacer una diferencia positiva, mientras continúo aprendiendo más sobre COVID-19 y tratando de educar a otros", agregó.

Gobert y su compañero de equipo Donovan Mitchell son los únicos dos jugadores que, hasta ahora, son conocidos públicamente por haber dado positivo por el virus.

Se esperaba que los equipos que recientemente jugaron contra los Jazz, incluidos los Cavaliers de Cleveland y los Celtics de Boston, se autoaislaran al menos este fin de semana.

Los Raptors de Toronto, el último equipo en jugar contra los Jazz el lunes en Salt Lake City, practicaron la prueba de detección a todos los integrantes el miércoles por la noche, y todos dieron negativo, excepto un caso que está pendiente del resultado.

Donovan Mitchell, compañero de equipo de Gobert, se pronunció públicamente por primera vez el sábado a partir del autoaislamiento y dijo que sigue sintiéndose bien.

"Me siento bien. Las cosas van bien. Sólo estoy tomando las precauciones adecuadas, como me dijeron las autoridades de salud. Tengo que quedarme aislado. Así que estoy solo aquí, jugando videojuegos todo el día. no puedo esperar a volver al campo de juego frente a los mejores aficionados del mundo. Realmente extraño jugar frente a ustedes, los veré pronto".