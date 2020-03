Tatiana Calderón prueba el Super Fórmula en Fuji

Redacción deportes, 26 mar (EFE).- La piloto colombiana Tatiana Calderón debutó con el equipo ThreeBond DRAGO CORSE en las dos jornadas de test de Super Fórmula en Fuji (Japón).

Tatiana Calderón, que combinará su programa en Super Fórmula con su papel de piloto de pruebas con la escudería Alfa Romeo de Fórmula Uno, inició su proceso de adaptación durante las dos jornadas de entrenamiento en las proximidades del Monte Fuji.

"Debido a la pandemia mundial de coronavirus, los organizadores del campeonato tomaron precauciones adicionales contra la propagación de COVID-19, incluyendo restringir el acceso al 'paddock' solo al personal esencial, espaciar los garajes más de lo normal y exigir a todos los miembros del equipo que envíen un cuestionario de salud antes de su llegada a la pista", informó el gabinete de comunicación de la piloto colombiana.

Tatiana Calderón completó 74 vueltas el martes y acumuló 89 giros adicionales el miércoles.

"Seguro que va a ser un gran desafío correr en Super Fórmula esta temporada. El coche es súper rápido, con mucha carga aerodinámica y neumáticos realmente buenos. Y debido a que ThreeBond DRAGO CORSE es un equipo de un solo auto, no tengo ninguna oportunidad de compartir cosas con alguien con experiencia en este auto y estos neumáticos. No sé qué es normal y qué no. Pero definitivamente dimos un paso adelante durante la prueba, tanto con el auto como conmigo", indicó.

"Fui más rápida con neumáticos viejos que con neumáticos nuevos, por lo que comprender mejor el Yokohama será uno de los principales objetivos en el futuro. Todavía necesito ponerme al día un poco aprendiendo tanto el auto como la pista, pero en general estoy bastante contenta con el resultado de la prueba. También me gustaría agradecer a los organizadores por tener especial cuidado a la luz de la situación del coronavirus. No fue una decisión sencilla viajar a Japón en estas circunstancias, pero confiamos en que Super Fórmula continuará tomando la decisión correcta para salvaguardar la salud de las personas", deseó.

Tatiana Calderón continuará su preparación para la segunda prueba de pretemporada en el legendario circuito de Suzuka, los días 3 y 4 de abril.