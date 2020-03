Luis Enrique: "El jugador que más me ha impresionado es Messi"

Madrid, 27 mar (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró en un encuentro virtual con aficionados que el jugador que más le ha impresionado en toda su carrera es el argentino Leo Messi, mostró palabras de cariño hacia el Barcelona, dejando las puertas abiertas a un futuro regreso, aunque aseguró que espera estar "muchos años" al mando de la selección y guiarla a volver a conquistar títulos.

"El jugador que más me ha impresionado en mi carrera es Leo Messi, después Iniesta está muy cerca de algo parecido, aunque Leo está con gran diferencia a los demás", confesó Luis Enrique en su rueda de prensa virtual con preguntas lanzadas por aficionados de la selección.

En plena cuarentena por el coronavirus, Luis Enrique mandó un mensaje para que todos permanezcan en sus casas. "Mi mayor reto como entrenador es llegar en las mejores condiciones a la Eurocopa que se disputará en verano de 2021 e intentar recuperar una buena línea de actuación, estar en disposición de ganar los títulos".

"Fuera del fútbol mi mayor reto ahora es estar en casa, combatir este virus, es un objetivo que tenemos todos y a pesar de no ser tan atractivo como otros es muy importante y conviene concienciarnos".

Por eso, contó sus planes diarios para llevar de la mejor manera posible el confinamiento. "Intento dividir el día en cosas obligatorias como ayudar en tareas de casa, estudiar algo de inglés, miro cosas de fútbol y luego dedico tiempo al ocio, veo series y leo. Partir el día en obligaciones y un tiempo a cosas que me divierten pasan rápidos los días", recomendó.

Echó la vista atrás el técnico asturiano que recordó al Barcelona cuando le preguntaron por el equipo al que regresaría si tuviese oportunidad. "Soy muy afortunado de haber podido estar tantos años en un club como el Barcelona que me lo dio todo. Siempre he tenido suerte de dejar las puertas abiertas en los equipos que he estado. De todas, mi etapa en el Barça B y el primer equipo fue maravillosa y siempre les estaré agradecido".

Y repasó su crecimiento como entrenador. "Ha habido una evolución muy grande. Desde el 2008 que empecé han pasado doce años, descansé un par y son diez años de profesión. Te das cuenta de que eres entrenador el día que llegas al vestuario y te preguntan todo, a nivel táctico, técnico, a nivel de grupo comportamiento, normas de convivencia. He evolucionado, he ido desarrollando mi modelo de juego buscando lo que me hacía sentir mejor como entrenador y lo mejor para llegar al éxito. Me siento muy orgulloso de lo conseguido hasta ahora, pero soy muy ambicioso y espero conseguir muchas más cosas".

Esa ambición la centra ahora en la selección española con el objetivo de volver a ganar Eurocopa y Mundial. "Hemos vivido la mejor generación de jugadores de la historia del fútbol español, todos en nivel top a sus mejores edades. A nosotros nos toca coger el relevo pero veo a la selección capacitada para ganar cosas, es uno de los retos que me he planteado como seleccionador", confesó.

"Es evidente que estamos en un proceso. Hay selecciones con un potencial tremendo, pero formamos parte del grupo de seis o siete que pueden acceder a ganar títulos y nuestro rendimiento dirá si ha podido ser o no", añadió.

Luis Enrique aseguró que ser seleccionador "siempre" le había "hecho ilusión" y reconoció que espera "estar muchos años" tras su regreso al puesto después de abandonarlo por la grave situación familiar que sufrió.

"Estoy con ganas de volver a la actividad con la selección, ahora nos toca estar en espera y lo importante es la salud, que respetemos las medidas de confinamiento. Ya vendrán tiempos mejores", pidió.

Mostró su deseo de que tras suspenderse los amistosos de marzo se puedan mantener los de junio aunque dio prioridad a la salud. "Vamos a esperar cuándo se puede reiniciar la Liga y volver a competir. Todavía no están anulados los partidos de la selección de junio pero no me preocupa, lo que me preocupa más es la salud y que todos se recuperen bien, que se pueda superar esta pandemia. El fútbol cuando hay cosas de esta gravedad no tiene tanta importancia". EFE

