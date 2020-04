Rodallega: "Si me llama Riquelme, me subo a un avión y voy volando"

Buenos Aires, 8 abr (EFE).- El delantero colombiano Hugo Rodallega, de 34 años, manifestó que si lo convoca Juan Román Riquelme, actual Vicepresidente 2º de Boca Juniors, no lo dudaría y volaría para sumarse al conjunto argentino.

"Si me llama (Juan Román) Riquelme, mañana mismo me subo a un avión por más que no pueda salir del país", enfatizó el actual jugador del Denizlispor de la Superliga de Turquía en declaraciones al programa radial Cultura del Gol.

"Me gustaría poder conocerlo, él fue un jugador espectacular y me encantaría poder reunirme. A mí no me gusta el mate, pero puedo tomar café o una gaseosa", añadió el internacional colombiano que tuvo una larga trayectoria en su país, México, Inglaterra y Turquía.

Rodallega, cuyo último paso por el fútbol sudamericano fue en Deportivo Cali en 2005, relató: "El año pasado me llamó Juan Sebastián Verón y me expresó su interés de tenerme en Estudiantes. Fui compañero de José Sosa y el me dijo que si se podía, vaya para allá. Me habló muy bien del club".

El goleador colombiano tiene contrato hasta junio de 2021 con el Denizlispor, a donde arribó el año pasado luego de pasar por otros dos clubes de Turquía como Akhisarspor y Trabzonspor.

En la presente temporada ha convertido 6 goles en 24 partidos jugados.