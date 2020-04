El argentino Berterame reconoce que cuidar la alimentación es prioridad

San Luis Potosí (México), 9 abr (EFE).- El delantero argentino Germán Berterame, del San Luis del fútbol mexicano, aseguró este jueves que uno de los retos para no perder la forma deportiva es cuidar la alimentación, lo cual convirtió en su prioridad.

"Hay que tratar de no sobrepasarse en la comida para no tener sobrecarga de grasa; aunque de vez en cuando como algo más, no se puede resistir", señaló.

En un vídeo divulgado por el equipo sucursal del Atlético de Madrid del fútbol español, Berterame explicó que, además de cuidar la dieta, cumple en su casa entrenamientos para no perder mucha capacidad física y estar en condiciones de ayudar cuando se reanude la liga.

Berterame, con cuatro goles en el torneo Clausura 2020, y su compatriota Nicolás Ibáñez, con cinco, son los dos líderes del ataque del San Luis, que suma tres victorias, cuatro empates, tres derrotas y 13 puntos, a uno de la zona de clasificación.

Al referirse a la inactividad de la liga, que paró el pasado 15 de marzo por la COVID-19, el atacante reconoció que si bien cuesta trabajo permanecer aislado, estar en casa le ha permitido a los jugadores convivir con familia, algo que pocas veces pueden hacer.

"Lo vamos llevando bien, a veces uno se aburre por el encierro, pero debe pensar positivo para que esto pase rápido para volver a entrenarnos y para cuando se reanude el campeonato", agregó.

Al referirse a la liga eSports que la Federación Mexicana de Fútbol iniciará mañana con los mejores en el manejo de los vídeo juegos de cada equipo, Berterame celebró la idea porque servirá para espantar el tedio entre los compañeros.

"Está bueno para que se entretengan y no estén aburridos, está bien que sea entre compañeros para reírse un rato y divertirse", aseveró.

El San Luis asumirá el campeonato con el argentino Matías Catalán y los Juan Portales y Luis Reyes, quienes según Berterame son los mejores en vídeo juegos, aunque nunca los ha enfrentado.