Carapaz considera que no fue desleal con Movistar y no se sintió valorado

Redacción deportes, 15 abr (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), ganador del Giro de Italia 2019, considera que su salida del Movistar no fue un acto de deslealtad hacia el equipo español y que dio más de lo que se le había pedido, aunque no se consideró valorado.

"No he sido desleal en ningún sentido. Di más de lo que me habían pedido. Como corredor lo hice lo mejor posible, y si no me valoran, cada uno sacará sus conclusiones», dijo Carapaz en una entrevista con ESPN Bike.

La maglia rosa del pasado Giro señaló que sus ambiciones pasaban por buscar sus objetivos profesionales y no permanecer a la sombra de otros corredores.

"Yo no quería estar a la sombra de nadie, sino que siempre pensé en hacer mi propio camino. Nunca conté con una confianza que tal vez nunca se me transmitió, o se me transmitió muy poco. Me planteé que tenía 25 años y quería experimentar cosas nuevas y, si me equivoco en tomar la decisión, prefiero equivocarme ahora y no después", apuntó.

Su contrato con el Ineos de Chris Froome, Egan Bernal y Geraint Thomas hasta 2022 lo considera Carapaz, quien se encuentra en su país cumpliendo con la cuarentena del coronavirus, como una de las mejores decisiones que ha podido tomar en su vida.

"Creo que no ha sido una equivocación, sino una de las mejores decisiones que podía tomar. En el equipo estoy contento, feliz, es como un equipo de casa, no es como me lo pintaban. Se trata de una experiencia nueva, estoy aprendiendo otro idioma y no me arrepiento de haberla tomado", destacó.

Su objetivo, indicó, es acudir en "un par de años al Tour de Francia a buscar el maillot amarillo", pero de momento el ciclista de Carchí deberá esperar al desarrollo de la presente temporada, en la que pretendía renovar el título del Giro.