La medallista mundial Elsa García apaga los ruidos en su camino a Tokio 2020

Monterrey (México), 19 abr (EFE).- La mexicana Elsa García, subcampeona de la Copa Mundial de gimnasia de Portugal 2019, aseguró este domingo que apagar los ruidos del pasado es la prioridad en su camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"El pasado quedó atrás, los entrenadores franceses que me molestaron ya no están con la selección y no afectarán a más niñas; yo estoy concentrada en conseguir la plaza olímpica", dijo a EFE la deportista de 30 años.

García denunció en el 2019 actos de agresión por parte de los entrenadores franceses Eric y Cecile Demay, lo cual creó una polémica ante el dudoso apoyo de la Federación Mexicana de Gimnasia, pero la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade) intervino y ahora la gimnasta se entrena en paz.

"Me traje para mi casa de Monterrey colchones, ligas, polainas, moví mi sala y arme un lugar de entrenamiento; hago trabajo de fortalecimiento, flexibilidad y cardio mientras dura el aislamiento", explicó.

Elsa se dio a conocer cuando ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena 2006, después de lo cual sumó numerosas preseas más en esos Juegos y los Panamericanos, lo cual la coloca como una de las mejores gimnastas del continente en los últimos 15 años.

"Estoy contenta con mi carrera y quiero asumir los Juegos Olímpicos de Tokio como un capricho, un placer puro. Es emotivo pensar en la posibilidad de que sea mi última competencia, pero estoy preparada para una nueva etapa fuera del deporte, este año me caso y comenzaré un camino como diseñadora, indicó.

La gimnasia es uno de los deportes en los que México buscará ser protagonista en los Juegos Olímpicos con un equipo liderado por Alexa Moreno, medallista de bronce en salto del potro en los Mundiales de Doha 2018.

"El aplazamiento de los Juegos nos permite respirar, fue la mejor decisión por la salud de todos; a nosotras nos toca mantener el enfoque y mantenernos en forma para cuando llegue la hora de regresar", observó Elsa García.

Una de las secuelas del maltrato de los franceses denunciado por la deportista fue que la excluyeron del concurso completo en los Mundiales de Alemania, lo cual le impidió asegurar con antelación el pase a los Olímpicos de Tokio.

"El enfoque es el mismo, un año después, la Federación Internacional aún no dio el calendario y estoy a la espera para planificar mis competencias. Me veo en Tokio, sé de la calidad de gimnasta que soy y me siento con posibilidades de ganarme el lugar", concluyó.