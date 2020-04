Forlán no renunciará a su salario en Peñarol por la COVID-19

Montevideo, 24 abr (EFE).- El uruguayo Diego Forlán desmintió este viernes los rumores de la prensa local que afirmaban que iba a renunciar a su salario como entrenador del Peñarol para asegurar el cobro de su cuerpo técnico ante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

En declaraciones a Efe Forlán negó enfáticamente que esto sea cierto y subrayó su molestia por que esto se invente al mismo tiempo en el que los futbolistas del club están negociando con los directivos para solucionar sus problemas de cobro.

Según detalló, él mantuvo hace un mes atrás una reunión con el vicepresidente del Peñarol, Rodolfo Catino, quien le informó cuál sería el monto que cobraría tanto él como el resto del cuerpo técnico.

"Me dijo cómo estaba la situación y obviamente lo que íbamos a cobrar nosotros. Entonces le dije que lo importante es que mi cuerpo técnico cobre pero obviamente yo quiero cobrar. En ningún momento quería dejar de cobrar, cobraré lo que tenga que cobrar y lo que el club pueda pagar pero en ningún momento dejar de hacerlo", explicó.

Asimismo, el reconocido exfutbolista de la Celeste señaló que la única persona del club con la que habló de temas económicos fue con Catino y por ello no entiende de dónde puede haber salido el rumor que trascendió en los diferentes portales deportivos.

"Catino me llamó para informarme lo que nos iban a pagar a nosotros claramente y le dije 'perfecto'. Yo hablé después para saber bien lo que iba a cobrar cada uno de mi equipo de trabajo, se lo informé al equipo y listo. Nada más", aclaró.

Forlán consideró que es "de mala fe" que se haya inventado este rumor en medio de las negociaciones de los fútbolistas con la directiva que aún no han llegado a buen puerto.

"Cachavacha" aseguró que apoya a sus jugadores porque "están peleando por lo que les corresponde" y confía en que todas las partes van a llegar al mejor arreglo posible.

"Lo feo es el momento porque si hubiera salido hace un mes atrás, como yo he donado y he hecho otras cosas puede pasar pero justo sale ahora. No fue de buena fe", enfatizó.

Además, contó que hace algunas horas se comunicó con el vicepresidente del Peñarol, quien le informó del rumor que estaba trascendiendo en la prensa.

"Si esto que sale hubiera tenido la firma de Catino ahí me hubiera preocupado pero como en realidad no fue él y lo dijo otra persona, yo no hablé con esa persona entonces no sé de dónde lo sacó", apuntó

El entrenador concluyó que si esto hubiese sido una noticia real él ya la hubiera comunicado en todas las entrevistas que ha dado en estos días.

Forlán anunció su retiro como futbolista en agosto de 2019 y a partir de esta temporada hizo su debut como entrenador en el Peñarol, el club del que es hincha.

El campeonato uruguayo se suspendió el pasado 13 de marzo luego de que se confirmaran los primeros casos de COVID-19. De momento no hay novedades de cuándo se va a poder retomar la actividad oficial y los futbolistas continúan sin tener entrenamientos presenciales.