"El fútbol no será el mismo, al menos tras la pandemia", dice Dely Valdés

Panamá, 1 may (EFE).- El fútbol no volverá a ser el mismo, por más plataformas de entrenamiento virtual que se inventen y si los jugadores al volver no cuentan con un cuidadoso trabajo de recuperación tras la para por la pandemia, afirmó el exfutbolista y entrenador panameño Julio César Dely Valdés.

"Por más que se ejerciten o entrenen a través de las distintas plataformas en internet, no es lo mismo. Por digo que ya nada será igual, por lo menos al principio", dijo al aludir al momento en que pueda regresar el fútbol el exjugador del Oviedo, el Málaga, el PSG y el Cagliari, entre otros clubes.

En una entrevista con Efe, el exseleccionador panameño afirmó que, para evitar lesiones, el futbolista necesitará un largo y cuidadoso "periodo de adaptación o preparación previo a su regreso" a la competición oficial.

Jugar sin público, una de las propuestas que se estudian para acelerar el regreso del fútbol profesional a los estadios, resulta "ininmaginable" para Valdés.

"No me imagino este deporte sin público, absolutamente es algo inimaginable. El público forma parte importante de este espectáculo", declaró el entrenador de 53 años.

"El jugador de fútbol no creo que podría estar jugando muchos partidos sin afición porque que hay una conexión importante entre jugadores y aficionados o aficionados y jugadores", explicó.

Admitió que con la salida de la selección absoluta del entrenador argentino Américo Gallego es posible su vuelta al banquillo.

"Siempre he estado allí de cerca", dijo.

Sobre el posible cambio en las eliminatorias de la Concacaf, Dely Valdés admitió que puede favorecer los intereses de su país para clasificarse a su segundo Mundial, el de Catar 2022.

"De momento es una posibilidad, pero si se convierte en una realidad, sí creo que ayudaría definitivamente a Panamá de volver a retomar el camino" hacia el Mundial, expresó.

Concacaf maneja dos tipos de eliminatorias, siendo la primera opción reunir a los mejores ocho equipos del ránking en dos grupos y la segunda opción dividir en cuatro grupos de cuatro equipos.