Cejudo derrota a Cruz y anuncia su retirada

Redacción deportes EE.UU, 10 may (EFE).- Henry Cejudo dio una cátedra sobre el octágono, se impuso a Dominick Cruz en la defensa de su título de peso gallo y término de la pelea anunció su retirada.

La velada fue el primer evento deportivo que se lleva a cabo tras la suspensión de todas las ligas profesionales debido a la pandemia de coronavirus.

Cejuado, excampeón olímpico de lucha, con marca de 16-2 en la MMA, y 10-2 en la UFC, batió por nocáut técnico a Cruz (con números de 22-3 en la MMA, y 5-2 en la UFC) cuando restaban dos segundos del segundo episodio.

"Estoy contento con mi carrera. He hecho lo suficiente en el deporte. Pero ya quiero alejarme ", declaró Cejudo.

"Quiero divertirme. Tengo 33 años, ahora tengo una niña que me está esperando en casa. Desde que tenía 11 años sacrifiqué toda mi vida para llegar donde estoy ahora. No voy a dejar que nadie me quite eso. Así que me retiro esta noche", anunció.

Cejudo ganó una medalla de oro olímpica de lucha libre en los Juegos de Pekín 2008. Ingresó a la MMA en 2013 y se dirigió a la UFC como un profesional con marca de 6-0.

Comenzó en el peso gallo en el UFC después de algunos problemas de peso en la división de los mosca, pero después de su victoria promocional en su debut, volvió a las 125 libras y consiguió tres victorias consecutivas.