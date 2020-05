Luis Scola afirma que no se le "ocurre ninguna razón para no jugar en Tokio"

Buenos Aires, 10 may (EFE).- Luis Scola, capitán de la selección argentina de baloncesto, despejó las dudas sobre su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio del año próximo, aunque enfatizó que le parece “muy difícil” que vuelva la competencia a corto plazo y enfatizó la dificultad para la realización de la cita olímpica en la capital japonesa.

“Honestamente, la idea mía siempre fue jugar en Tokio y me encantaría hacerlo. Y si todo está bien, no se me ocurre ninguna razón para que no juegue”, expresó el referente de 40 años en diálogo en el Podcat “Hola! Qué tal, Cómo estás?”, conducido por su compañero Nicolás Laprovíttola, base del Real Madrid y compañero en la selección albiceleste, junto con el periodista Germán Beder.

Scola, actual jugador del Olimpia de Milán, se mostró escéptico sobre la cita olímpica y le puso puntos suspensivos: “Olvídate del invierno que viene porque faltan clasificaciones que en enero deberían jugarse. No estamos tan holgados como para pensar y la organización misma lo reconoció. Cuando todos me preguntaban me causaba gracia pensando en lo que se preocupaban. Hay tantas piezas en movimientos que es complicado”.

Luego de la cancelación de la Lega en Italia y a la espera de lo que sucederá con la Euroliga, Scola anunció que este lunes regresará a los entrenamientos de manera individual. “Estamos tranquilos en Milán y la situación está rara, porque lo que iba a ser tranquila no lo fue. Vemos mucha gente en la calle, con un miedo silencioso y estamos pendientes de ver qué sucederá”, expresó.