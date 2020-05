Los Giants exploran posibles campos de entrenamiento

Nueva York, 12 may (EFE).- Los Giants de Nueva York iniciaron el proceso de buscar la sede dónde podrían llevar a cabo sus campamentos de entrenamiento fuera de las instalaciones de su equipo en East Rutherford (Nueva Jersey), en caso de que sea su única opción este verano.

El entrenador en jefe de los Giants, Joe Judge, dijo que en este momento se trata sólo de una posibilidad remota y que se considera sólo una opción de emergencia.

Su campo se encuentra en una de las áreas más afectadas por la pandemia de coronavirus, ya que Nueva Jersey y Nueva York todavía tienen restricciones.

A través de una conferencia de prensa telefónica, Judge destacó que el departamento de operaciones de fútbol del equipo está "trazando una gran cantidad de escenarios diferentes" a pesar de que el equipo preferiría entrenar en su campo.

"El departamento de operaciones del equipo está haciendo un gran trabajo, trazando una gran cantidad de escenarios por si tenemos que reubicarnos", admitió Judge.

Los Giants y el resto de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) actualmente operan de forma remota.

Judge explicó que no cree que esto cambie esta primavera y que lo harían por un periodo más largo.

El entrenador en jefe de los Giants habló por primera vez el mes pasado de tener diferentes calendarios codificados por colores para los posibles horarios de la liga.

Judge informó de que está manteniendo todo en perspectiva considerando lo que está sucediendo en todo el mundo.

"Lo primero de lo que hablamos en todas estas conversaciones es: '¿Estamos cien por ciento seguros de que los jugadores se mantendrán saludables y no estamos poniendo a nadie en riesgo?' En este momento me cuesta mucho pedirle a un jugador que vuele a través del país desde California, cuando probablemente no sería yo el primero en estar dispuesto a meter a mis dos hijos en un avión si fuera al revés", argumentó Judge.

Agregó que "me encantaría tenerlos en Nueva Jersey en este momento. Me encantaría la configuración de un campus remoto, si eso fuera lo necesario. Pero llegar al campus y asegurarme de que mientras estamos allí no estemos expuestos a cualquier cosa, tenemos que considerar eso también".