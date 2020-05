Urán ve como una "luz al final del túnel" el nuevo calendario, que lo motiva

Medellín (Colombia), 16 may (EFE).- El colombiano Rigoberto Urán (EF Pro Cycling) calificó este sábado como una "luz al final del túnel" que la Unión Ciclista Internacional (UCI) definiera el nuevo calendario World Tour, un anuncio que le da "esperanza" y "motivación" para entrenar.

"Da un poquito de tranquilidad que ya haya una luz al final del túnel", expresó Urán en una conversación con corresponsales de agencias a minutos de iniciar una "rodada virtual" que organizó junto a personalidades como el cantante Álex Campos, el tenista Juan Sebastián Cabal y el capitán del equipo colombiano de Copa Davis, Alejandro Falla.

Pese a las buenas sensaciones, el pedalista no ignoró que las fechas están sujetas a la evolución de la pandemia del coronavirus, por lo que agregó que aún no sabe "qué va a pasar, esto todavía no está controlado".

ESPERANZA Y TEMOR

Con una postura más optimista, el subcampeón del Tour de Francia en 2017 señaló que "ya hay como una esperanza, eso (el calendario) da un poco más de motivación para entrenar".

Si bien manifestó que "lo que uno espera es que se puedan hacer estas carreras", reafirmó que para él en estos momentos "es más importante salvar vidas, el deporte pasa a un segundo plano".

Por ello, Urán hizo referencia a que el fútbol en Europa "está arrancando" y dijo que espera que "el ciclismo también pueda hacer estas carreras a final de año".

El pedalista del EF Pro Cycling admitió que le produce un "poquito de temor" un contagio de COVID-19, pero recordó que aún falta mucho para las competencias, así que "habrá que esperar qué pasa".

APUNTA AL TOUR

Con el "incierto" como preámbulo, el colombiano dio más que luces sobre su temporada: "Yo estaría otra vez disputando el Tour de Francia este año, que sería en agosto y septiembre; después el campeonato mundial, y ya después no sé si las clásicas o la Vuelta a España. Ya todo dependerá de más adelante".

Entiende que por la pandemia el calendario se hizo "muy corto" y los deportistas tendrán "tres meses de full carreras", por lo que su equipo debe analizar sus decisiones.

Sobre la ronda francesa -además de indicar que el británico Chris Froome siempre figura entre los favoritos con su compatriota Egan Bernal, actual campeón de la prueba- manifestó que "seguramente va a estar muy bien" y vislumbra un año "especial" porque seguramente muchos corredores van a luchar por el título por ser la primera de las grandes en disputarse.

"Seguramente (va a ser) un poco más abierto porque obviamente nos cambió a todos el calendario, estamos con muy pocas carreras en las piernas. Seguramente va a ser un Tour interesante, lo más importantes es esperar que se haga", sostuvo.

Para él, participar en una carrera sin público sería "algo nuevo y especial", pero acotó que si es por seguridad "lo vamos a hacer".

VOLVER A LA CARRETERA

Que el Gobierno colombiano autorizara a los ciclistas profesionales para entrenar en carretera fue visto con buenos ojos por 'Rigo', quien contó que le encontró gusto al simulador luego de seis semanas de trabajo en casa.

"Yo creo es una muy buena noticia para el ciclismo colombiano", comentó Urán, subcampeón del Giro de Italia en 2013 y 2014, de cara a las competencias, y agregó que está listo para realizarse el test de COVID-19 para empezar "a rodar".

Agregó: "Quedan casi cuatro meses para llegar al Tour, ese es el tiempo perfecto para llegar bien en condiciones. Con todo lo que nos tocó aislarnos en Colombia, no creo que vayamos a tener ningún problema".

Además, estos días le sirvieron acomodarse a otras formas de entrenamiento con simuladores que le han permitido "ganar" en trabajo específico, pero ahora necesita compensar en resistencia.

"Ya es hora de empezar a entrenar en la carretera", apostilló el ciclista.

Urán manifestó que estos días de confinamiento también han sido "oportunidad para estar más cerca de los aficionados" al organizar cada fin de semana competencias virtuales y entrenamientos con el equipo.

Así ocurrió este sábado en una actividad en la que 'Rigo' fue guía para sus compañeros de turnos, mientras narró anécdotas, dio algunos tips y recordó incluso el "fenómeno" que era el español Alberto Contador.