Argentina aporta competitividad a Free Fire, asegura director de Malvinas

México, 27 may (EFE).- El director de la organización argentina de eSports Malvinas Gaming, Carlos González, aseguró este miércoles que su país le aporta competitividad a la Free Fire League Latinoamérica, la máxima competencia en la región del videojuego Battle Royale para móviles.

"El argentino como jugador es muy pasional, lo mismo que siente por el fútbol lo siente por los videojuegos, en cualquier juego que compite quiere ganar. Cuando pierde se siente mal", explicó a Efe.

Malvinas Gaming fue el sublíder del Grupo B de la primera edición de la Free Fire League Latinoamérica, en la equipos del sur y norte de América habla hispana se enfrentaron en un competitivo que desembocaría en una final presencial en Ciudad de México.

"La diferencia entre Sudamérica con el norte es que nosotros tenemos como rival directo a Brasil, eso hace que tengamos un buen nivel en todos los juegos, no sólo en Free Fire sino en Rainbow Six Siege, Counter Strike y League of Legends", agregó González.

En Latinoamérica, Brasil destaca por su nivel en lo principales videojuegos debido al interés que generan los deportes electrónicos en el país. De acuerdo con la agencia especializada Newzoo, los brasileños son el tercer país del mundo con la población más interesada en eSports (7.6 millones de personas).

"Fue una buena idea unirnos en una sola Liga (al sur y al norte) porque eso hará que el que viaje a representar a la parte de América en los torneos internacionales sea el mejor. Además con esto se logran más torneos internacionales y premios", comentó González.

En 2019, Garena, dueña del videojuego Free Fire, dividió a Latinoamérica habla hispana en norte, sur y Norteamérica. Cada uno aportó un equipo al Mundial disputado en noviembre en Brasil.

Malvinas finalizó en la segunda posición del Grupo B de la Free Fire League Latinoamérica que no tuvo final por la pandemia de la COVID-19 que afecta a México.

La escuadra sudamericana solo fue superada por Vision System Esport, por tan sólo 990 puntos en la clasificación.

"No pudimos finalizar en el primer puesto por un par de errores, pero califico nuestro desempeño como excelente. Si bien la primera fecha no fue buena, remontamos en la segunda y no bajamos el nivel hasta el final", agregó.

Malvinas, que recién se incorporó a la plataforma de streaming BOOYAH!, mantendrá la base de su plantilla liderada por el argentino Luciano 'King' Reategui para la siguiente edición de la Free Fire Leaugue sin fecha de arrancar.