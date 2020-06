La continuidad de Maradona en Gimnasia está en riesgo por temas contractuales

Buenos Aires, 2 jun (EFE).- Matías Morla, uno de los agentes de Diego Maradona, dijo que los directivos de Gimnasia y Esgrima La Plata "no le quieren renovar" el contrato al campeón del mundo con Argentina en México 1986, pero el presidente del club aseguró que le ofrecieron "el mismo contrato" y que fue rechazado.

"Diego se jugó todo por Gimnasia. No faltó a un solo partido e incluso desafiando las recomendaciones de sus médicos. Hoy aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego no le quieren renovar. Maradona quiere seguir en Gimnasia", escribió Morla en su cuenta de Twitter.

El presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, dijo que desde el entorno de Maradona "pretendían un aumento de salario" que el club platense no puede asumir.

"Ofrecimos el mismo contrato para Maradona y la respuesta fue no. Ya mantenerlo es un esfuerzo para nosotros. El problema no es Diego Maradona, es la gente que lo maneja. Tiene un grupo de gente que no permite que hablemos con él", dijo Pellegrino a la radio La Redonda.

Sin embargo, el directivo no dio por terminadas las negociaciones.

Maradona asumió como entrenador del Lobo en septiembre de 2019 con el equipo muy comprometido por la permanencia en la Primera División.

Tras buenos resultados, pero todavía en zona de descenso, el Gimnasia de Maradona se aseguró un lugar en la máxima categoría durante la próxima temporada porque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió los descensos.

Maradona tenía una excelente relación con Pellegrino e incluso lo apoyó en las elecciones presidenciales del club de noviembre de 2019.

"Maradona nos hizo bien y sabemos que Gimnasia le hizo muy bien a él. Yo no creo que Maradona sepa esto. Él estaba muy contento con Gimnasia", dijo el directivo.

El fútbol argentino se suspendió a mediados de marzo, la AFA dio por finalizada la temporada y no hay fecha de regreso estipulada para la actividad.