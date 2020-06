Conor McGregor anuncia por tercera vez su retirada de la MMA

Nueva York (EE.UU.), 7 jun (EFE).- El irlandés Conor McGregor, luchador estelar de las Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) anunció este domingo que se retira del deporte profesional.

McGregor, que en dos ocasiones anteriores ya estuvo retirado, dijo que ha perdido la emoción por el deporte.

"El juego simplemente ya no me emociona, y eso es todo", aseguró el peleador en su cuenta de Twitter.

"Todo es estar esperando. No pasa nada. Estoy analizando las opciones de algún rival, y no hay nada realmente allí de momento. No hay nada que me entusiasme", agregó.

El luchador que incrementó su fama al enfrentar a Floyd Maywather en agosto de 2017 en un combate de boxeo tradicional, dijo que "deberían haber mantenido la pelota rodando. ¿Por qué están promoviendo (a Khabib Nurmagomedov contra Justin Gaethje) de regreso en septiembre? Sabes lo que va a pasar en septiembre, algo más va a pasar ese mes, y no se va a llevar a cabo la pelea".

McGregor Consideró que él había establecido un plan para realizar los movimientos correctos y conseguir combates, pero "siempre quieren rechazar mi método y no hacer que suceda. De lo que yo diga, quieren ir en contra para mostrar algún tipo de poder".

Se quejó diciendo que "deberían haber hecho la pelea entre Justin y yo por el título interino, y haber mantenido la pelota rodando".

Para McGregor, de 31 años de edad, excampeón de peso pluma y peso ligero de la UFC, anunció su retiro por primera vez en marzo de 2016 después de decidir no viajar a Estados Unidos para participar en una conferencia de prensa para su revancha contra Nate Díaz.

Finalmente regresó ese verano y derrotó a Díaz en agosto.

McGregor también se retiró a través de Twitter en abril de 2019 en medio de negociaciones con la UFC, que finalmente se resolvieron, y volvió a la acción en enero en una pelea en la que derrotó a Donald Cerrone en 40 segundos.

Antes de ese combate, McGregor prometió pelear tres veces en 2020.

Estaba entrenándose para su segunda pelea de este año, programada para el 11 de julio en Las Vegas, pero la pandemia del coronavirus detuvo sus planes.

En los últimos tres meses, McGregor ha sido muy activo en las redes sociales sobre la pandemia y se le ha visto haciendo grandes donaciones a hospitales en su país de origen, Irlanda. También ha compartido videos y fotos en las redes sociales de sus entrenamientos.

El presidente de UFC, Dana White, dijo a los periodistas que la gente ha estado actuando de manera extraña últimamente debido a la pandemia.

"Pero si McGregor quiere retirarse, entonces debería retirarse", dijo.

McGregor (22-4) tiene solo dos derrotas en UFC: una ante Khabib Nurmagomedov y otra contra Nate Díaz, que se vengó.

'The Notorious' se convirtió en el primer luchador de UFC en tener títulos en dos clases de peso al mismo tiempo cuando noqueó a Eddie Álvarez para ganar el cinturón de peso ligero en UFC 205 el 12 de noviembre de 2016.