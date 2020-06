DeAndre Jordan y Spencer Dinwiddie informan que dieron positivo por COVID-19

Nueva York, 29 jun (EFE).- El pívot de los Brooklyn Nets, DeAndre Jordan, informó este lunes, que dio positivo al coronavirus y no estará con el equipo cuando el próximo mes se reinicie la competición de liga en la "burbuja" de Orlando (Florida).

"Me enteré anoche y volví a confirmar hoy que he dado positivo por COVID-19 mientras volvía a la competición", escribió Jordan en Twitter. "Como resultado de esto, no estaré en Orlando para la reanudación de la temporada".

El agente de Jordan con Excel Sports también informó este lunes a la administración del equipo y de la NBA de la decisión de su cliente.

Jordan y su compañero, el base Spencer Dinwiddie, dieron positivo por COVID-19, aunque el segundo aún no se ha descartado de su presencia en Orlando con los Nets, de acuerdo a la información ofrecida esta noche por varios medios de comunicación locales.

Otro jugador de los Nets que ya adelantó que tampoco estará en Orlando fue el escolta-alero Wilson Chandler, quien el domingo argumento que tenía asuntos familiares que requerían de su presencia.

Incluso antes de estas pruebas positivas, algunos jugadores de los Nets, como otros en varios equipos de la NBA, discutieron la posibilidad de no reiniciar la competición en Orlando.

A medida que los Nets pierden más jugadores, tal vez sea más fácil para otros jugadores claves decidir que no hay una razón competitiva convincente para viajar y jugar.

Las ausencias por lesión de las estrellas, el alero Kevin Durant, y el base Kyrie Irving, han dejado a los Nets con pocas opciones de luchar llegar lejos en los playoffs de la Conferencia Este, donde ahora son séptimos con marca perdedora de 30-34, medio juego por delante de los Magic de Orlando, que son octavos.

Los Nets son uno de los 22 equipos de la NBA programados para reanudar los partidos el próximo 30 de julio en Orlando, Florida.

El equipo de Brooklyn no ha organizado entrenamientos en grupo en las instalaciones que tienen en Nueva York durante varios días, de acuerdo a las mismas fuentes periodísticas.

Las regulaciones de la NBA exigen que los entrenamientos actuales del equipo en los mercados estén socialmente distanciados y no incluyan ningún contacto entre los jugadores.

Los equipos no comenzarán campamentos formales de entrenamiento hasta que lleguen a Orlando a mediados de julio.

Los equipos deben enviar listas de jugadores elegibles a la NBA el miércoles de esta semana.

Los Nets están firmando al agente libre Justin Anderson como jugador sustituto de Chandler, el agente Mark Bartelstein de Priority Sports le dijo a ESPN.

Las fuentes periodísticas también informaron que los Nets planean firmar un sustituto para Jordan y lo mismo sucedería si al final Dinwiddie decide no estar en Orlando, como la NBA tiene establecido en sus reglas de juego y protocolos de seguridad durante la pandemia del coronavirus.