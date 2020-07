La Confederación Brasileña de Fútbol mantiene que el 9 de agosto comenzará la Liga

Río de Janeiro, 6 jul (EFE).- La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) mantuvo este lunes su intención de que el campeonato de Liga comience el próximo 9 de agosto, aunque para ello aún necesita el aval de las autoridades sanitarias del país.

La entidad recordó en un comunicado que en una reunión realizada el pasado 25 de junio, en la que participaron los 40 clubes de Primera y Segunda División, se aprobaron las fechas 9 y 8 agosto para el inicio de los dos torneos, respectivamente.

El Campeonato Brasileño estaba previsto que comenzase en la primera semana de mayo pero la pandemia del coronavirus, que ya deja en el país cerca de 65.500 muertes y 1,6 millones de contagios y aún hoy continúa su expansión por la geografía nacional, obligó a posponerlo.

Desde marzo también están suspendidos los torneos regionales, que tiene un gran arraigo entre los aficionados de cada estado brasileño y se celebran justo antes de la Liga.

No obstante, el estado de Río de Janeiro, el segundo más castigado por la pandemia, permitió en junio la vuelta del Campeonato Carioca, aunque bajo una intensa polémica y entre las quejas de algunos de los equipos.

En Sao Paulo, el gobernador de ese estado, Joao Doria, afirmó este lunes que los equipos paulistas no podrán iniciar el Campeonato Brasileño hasta que no finalice el Campeonato Paulista, para el que aún no hay fecha de retorno.

La CBF contestó a Doria por medio de una nota oficial en la que afirmó que los clubes de Sao Paulo aprobaron en esa junta celebrada el 25 de junio las fechas propuestas para el comienzo de Primera y Segunda División.

"Para preservar esas fechas, los clubes acordaron jugar fuera de sus dominios, transfiriendo su condición de local a otra ciudad o estado" en caso de que sus estadios "no hayan sido liberados" para esos días por las autoridades sanitarias, subrayó la entidad.

"Esa decisión fue tomada en base a una votación que contó con el apoyo de 19 (de los 20) clubes de Primera, incluyendo todos los de Sao Paulo", completó. El único que votó en contra fue el Athletico Paranaense.

La CBF añadió que los clubes de Sao Paulo, entre los que se encuentran algunos de los más importantes del país, como Palmeiras, Santos, Corinthians y Sao Paulo, le han "reafirmado su posición" este mismo lunes.

No obstante, como la propia confederación reconoce, para el inicio del campeonato es necesario el aval de "las autoridades sanitarias de nueve" de los 27 estados brasileños y de "once ciudades", lo que aún no ha ocurrido, según dijo el presidente de la CBF, Rogério Caboclo, en una entrevista al diario 'O Globo'.