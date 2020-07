El lenguaje del fútbol es uno solo, dice DT colombiana que dirige en Alemania

Bogotá, 7 jul (EFE).- Sin saber alemán, la colombiana Yinaris García se arriesgó hace tres años a tomar su maleta y viajar los 8.513 kilómetros que separan a su natal Barranquilla de Dortmund para estudiar y cumplir su meta: ser entrenadora de fútbol.

Un sueño que materializó hace una semana cuando la exfutbolista, hoy con 33 años, fue nombrada entrenadora del equipo femenino del TV Brechten, de la liga intermedia, tras obtener la licencia C de la UEFA y ser certificada, además, por la Federación Alemana de Fútbol.

García ha hecho estudios en preparación física de fútbol y gerencia deportiva en Colombia, en España se capacitó con el Valencia CF y actualmente cursa el programa de análisis tácticos con el FC Barcelona.

Pero antes de ser entrenadora fue futbolista.

"Jugaba de '10', mi referente era Carlos 'el Pibe' Valderrama. Me identificaba con su juego y crecí viéndolo con el Junior, pues mi familia vive a dos calles del estadio Metropolitano. Infortunadamente una serie de lesiones en mis rodillas acabaron con mi carrera, pero a la vez me impulsaron a seguir por el otro camino que era dirigir", dijo en una videoconferencia con Efe.

Jugaba y a la par estudiaba psicología, carrera que dejó en los últimos semestres, después de sus lesiones, para dedicarse de lleno al fútbol.

"El mío ha sido un proceso de varios años. Se abrió una puerta para llegar a Alemania. Dirigí al equipo sub'15 masculino y hace pocos días se me dio la oportunidad de entrenar al segundo equipo femenino de mayores que está recién ascendido en la Kreisliga A", afirmó García desde su residencia en Dortmund.

Sobre el proceso de conseguir su licencia de entrenadora, explicó que fue "complicadísimo" sobre todo "para una colombiana que no tenía ni idea de alemán" y esa era "la principal barrera", pero se propuso el reto de aprender el idioma.

"Lo más difícil es que no puedes prepararte aquí como entrenador si no tienes el aval de un club. Me tomó muchísimo tiempo, toqué puertas en los equipos de la ciudad, pregunté lo que tenía que hacer para saber cómo podía tenerlo y conté con la suerte de encontrarme con el director del TV Brechten que me permitió entrar a un proyecto de futuros entrenadores", añadió.

En dicho proyecto, a 'Yis', como la llaman en Alemania porque se les complica pronunciar su nombre, le permitieron estar en el club para acompañar a los técnicos de varias categorías e ir aprendiendo.

"Y cuando se diera la convocatoria del curso el equipo nos daba el aval. En septiembre se dio el curso, fueron muchas horas de estudio y de práctica; y en noviembre me notificaron por correo que obtuve la licencia. Ya te imaginarás la alegría de haberla conseguido", expresó con júbilo.

Sobre el fútbol femenino, esta entrenadora dice que a nivel mundial hay ligas con solidez, como la alemana, en la que se les da importancia a las jugadoras, pero que en Colombia falta mucho, pues no se les da el valor que merecen.

"Ha crecido esa brecha entre Europa y Latinoamérica. En Colombia aún hay indecisión, no tienen la voluntad para apostar y hacer un proyecto estructurado. Hay incertidumbre todos los años de si se va a dar la liga, y si se da termina siendo un contentillo de 3 meses para las jugadoras y sin garantías, muchas sin salario. Pienso que el fútbol femenino crece en el mundo, pero a la vez crece esa brecha con Colombia", manifestó.

Sobre los retos que se avecinan, García los enumeró así: "hacer lo mejor posible para que las chicas se sientan cómodas con el trabajo de una sudamericana, ocupar un puesto importante en la Liga 2021 que por la pandemia del coronavirus lo más seguro es que se inicie en septiembre, ascender de categoría y seguir preparándome para conseguir la licencia B UEFA".

De cómo la recibieron sus pupilas alemanas, dijo que se siente bastante afortunada, pues el fútbol maneja un solo lenguaje.

"Cuando me presentaron les dijeron: 'Acá llega Yinaris García, es colombiana. Ella les hablará en alemán, pero si algún momento el alemán no es suficiente o no la entienden, no es problema de ella sino de ustedes. En el fútbol hay un solo lenguaje y es el fútbol", relató en medio de risas al recordar ese instante en el que rompió el hielo con su grupo.

En Dortmund quiere darle a su equipo algunas pinceladas del estilo 'latino'.

"Me gusta el juego de toque y ese es uno de los grandes retos que tengo en el fútbol alemán que es tan vertical. Quiero llegar a ponerle esa pausa, pensar un poquito. Yo soy amante del fútbol bonito, de la escuela holandesa, de lo que hicieron con el Barcelona Johan Cruyff y Pep Guardiola", expresó.

Enamorada de su país, García tiene como principal ilusión volver "con una mochila cargada de mucho aprendizaje y ponerla al servicio del fútbol nacional; y contribuir para que los colombianos que amamos el fútbol femenino podamos tener una gran y digna liga".

Claudia Aguilar Ramírez y Carlos Durán Araújo