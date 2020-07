Ohtani manda una serpentina por primera vez desde hace dos años

Anaheim (California, EE.UU.), 7 jul (EFE).- El serpentinero japonés de los Angelinos de Los Ángeles, Shohei Ohtani, hizo lanzamientos abajo del montículo por primera vez en dos años el martes en el Angel Stadium.

Ohtani tuvo problemas con su control de serpentina en el juego interescuadras de los Angelinos de Los Ángeles, caminó a ocho bateadores en aproximadamente 50 lanzamientos.

Aun así, la estrella de dos vías y el piloto Joe Maddon no estaban demasiado preocupados por los resultados de otro día clave en el regreso de Ohtani de la cirugía de "Tommy John".

El lanzador japonés dijo que pudo "lanzar todos mis lanzamientos hoy, así que voy a tratar de construir sobre eso".

Agregó que "obviamente me sentí muy diferente de mis bullpens, especialmente porque no estaba familiarizado con lanzar a mis compañeros de equipo. Eso me sorprendió un poco".

Ohtani, Novato del Año de la Liga Americana, no había lanzado desde el 9 de junio de 2018, cuando dejó un juego con lo que inicialmente se llamó una ampolla.

El lanzador estuvo fuera de la lomita durante tres meses y regresó sólo para una salida en septiembre antes de que se determinara que necesitaba una cirugía de codo.

"Acabo de ver a un tipo que no tenía buen ritmo en su entrega", dijo Maddon, quien agregó que "Simplemente no era tan agudo como puede ser".

Ohtani sirvió únicamente como bateador designado para los Angelinos la temporada pasada, bateando para promedio de .286 con 18 cuadrangulares y 62 impulsadas.

Tiene la intención de reanudar su carrera de dos vías cuando la temporada regular de 60 juegos de las Grandes Ligas comience a finales de este mes.