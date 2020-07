Leo Costa deja el banquillo de la selección argentina femenina de baloncesto

Buenos Aires, 21 jul (EFE).- El entrenador Leonardo Costa rescindió este martes su contrato "de mutuo acuerdo" y dejó de ser el técnico de la selección argentina femenina de baloncesto, según informó la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).

'Leo' Costa, que asumió en marzo de 2019, dirigió solo doce partidos: ganó tres y perdió nueve.

En los Juegos Panamericanos de Lima de 2019, Argentina terminó quinta tras perder el acceso a las semifinales porque los directivos llevaron la camiseta equivocada ante Colombia y las autoridades le dieron el partido por perdido porque ambos conjuntos estaban vestidos del mismo color.

Un mes mar tarde, Argentina fue a defender el subcampeonato de la Americup de Puerto Rico, pero el equipo terminó en la octava posición.

En el Preclasificatorio Olímpico, 'las Gigantes' perdieron los tres partidos.

La CABB le deseó a Costa "el mayor de los éxitos en lo que sigue en su carrera".

Sofía Aispurúa y Ornella Ssntana reclamaron la semana pasada, primero a través de una carta pública y luego en diálogo con Efe, "un proyecto a largo plazo" y pidieron tener las mismas "condiciones" de trabajo que los hombres.

"Primero que todo me parece que tiene que estar claro si el entrenador que hoy tiene contrato va a ser o no nuestro técnico, por más que este año no haya torneos. Que estemos en una pandemia no justifica que no podamos entrenar o no tener contacto con un entrenador que nos de cosas para mirar o entrenar. Queremos un proyecto a largo plazo", dijo a Efe Aispurúa, que también juega en el Thunder Basket Matelica de Italia.

Santana, jugadora RACA Granada español, le dijo a Efe que el principal reclamo era que haya "un proyecto" y que el equipo femenino "tenga las mismas posibilidades y condiciones que la rama masculina".