Argentino Acce asegura que Isurus ya no da miedo en la Liga latina de LoL

México 23, jul (EFE) .- El argentino Emmanuel 'Acce' Juárez, carrilero superior de Rainbow7, equipo de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL), aseguró este jueves que Isurus, único bicampeón de la competencia, ya no da miedo.

"Que no sean líderes no significa que están jugando mal, sino que el resto mejoró; sin embargo, ya no es el Isurus que daba miedo jugar en contra de ellos, aunque no puedo decir nada, el torneo pasado nos eliminaron en semifinales", dijo a Efe.

El tiburón, una de las escuadras de LoL más dominantes de la región, alcanzó en la semana 5 el segundo puesto de la clasificación del Clausura 2020, en el que tienen un récord de seis victorias y cuatro derrotas, una de ellas ante el arcoiris.

Rainbow7 está empatado en el segundo lugar con Isurus y Furious Gaming; el arcoiris ha mostrado una mejoría desde la semana 2, la primera en la que contaron con su refuerzo, el carrilero central chileno Tomás 'Aloned' Díaz.

"Mejoramos en el tema de jugar en equipo, ahora usamos más el carril medio y la jungla, tratamos de forzar objetivos y mejoramos la comunicación", añadió Acce, de 24 años.

Con la llegada de Aloned, el anterior 'mid laner', el mexicano Francisco 'Leza' Jara, pasó a ocupar el puesto de tirador.

"A Leza le falta adaptarse a la posición. Se adaptó a los campeones, porque es bueno mecánicamente, era una bestia en medio, aprender a jugar esos campeones es fácil para él, el tema es que la línea inferior no es igual a la de en medio, el control es distinto", comentó.

Una de las sorpresas en este Clausura son el argentino Furious y el chileno Azules Esports, que finalizaron el Apertura en el último puesto y luchan por no descender.

Tras cinco semanas, la calavera es segunda y la filial de la Universidad de Chile, tercera.

"Furious no juega bien, sólo dominan un estilo de juego y sólo les va bien con ciertos campeones, eso te puede dar los puntos ahora en el mejor de 1, pero en una serie de fase final al mejor de cinco no les funcionará; Azules es más fuerte, pero inconsistente, tampoco lo veo como un candidato a ganar" dijo.