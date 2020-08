Sam Lowes, líder en los minutos finales

Madrid, 7 ago (EFE).- El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) se situó líder en los minutos finales de la primera tanda libre para el Gran Premio de la República Checa de Moto2 en el circuito de Brno, por delante del estadounidense Joe Roberts (Kalex) y el líder del mundial, el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex).

El italiano Stefano Manzi (MV Agusta) fue el primer líder de la sesión de Moto2 al marcar un registro de 2:03.709, secundado por su compatriota Fabio di Giannantonio (Speed Up) y del australiano Remy Gardner (Kalex), al que no tardó mucho el superar el también transalpino Marco Bezzecchi (Kalex).

No tardó mucho en meterse en esa pelea el mejor debutante de la categoría, el español Arón Canet, quien colocó la Speed Up del equipo de Jorge Martínez "Aspar" en la tercera plaza, con Jorge Navarro y otra de las Speed Up sexto, mientras que el líder del mundial, el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) parecía tomárselo con calma y ocupaba por entonces el duodécimo puesto.

Con el paso de los minutos la situación varió al frente de la tabla de tiempos, a cuyo puesto más alto se encaramó el estadounidense Joe Roberts (Kalex), por delante de los italianos Luca Marini y Marco Bezzecchi, que una vez más cumplieron con su labor de equipo dándose rueda en pista para que los tiempos saliesen con mayor facilidad, aunque a ambos les superó poco después el alemán Marcel Schrotter (Kalex).

No fue hasta menos de siete minutos del final que "asomó la cabeza" el líder del mundial Tetsuta Nagashima, que con parciales por debajo de la mejor vuelta rápida dada hasta entonces por Joe Roberts, consiguió pasar de la decimotercera posición a la cuarta primero y poco después a la segunda, desbancando de ese puesto al español Augusto Fernández, mucho más adaptado a su Estrella Galicia 0'0 Kalex y al que se vio de manera asidua en las posiciones de cabeza de la clasificación.

Arón Canet no pudo continuar con su progresión y poco a poco fue rezagándose en la clasificación hasta la vigésima plaza con problemas técnicos al final que le impidieron acabar la sesión y, por tanto, mejorar.

Y con Augusto Fernández en la cuarta posición, su compañero en el equipo Estrella Galicia 0'0, el británico Sam Lowes, se encaramó hasta el primer puesto con un 2:02.480 que ya ninguno de sus rivales pudo rebajar.

Jorge Martín (Kalex) fue decimocuarto y Jorge Navarro (Speed Up) acabó en la vigésima posición, por delante de Arón Canet y Héctor Garzó (Kalex).