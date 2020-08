En Argentina consideran muy difícil que Messi regrese a Newell's Old Boys

Buenos Aires, 26 ago (EFE).- En Argentina ven con buenos ojos que Lionel Messi salga del Barcelona, pero consideran muy difícil que regrese a su país natal para jugar en Newell's Old Boys, el club en el que se formó y del que es hincha.

Entrevistados por Efe, varios compatriotas de Messi aseguraron que les parece "bien" o "lógico" que el capitán albiceleste busque cambiar de equipo, pero creen que el retorno a Argentina, si ocurre, será más adelante.

"Me parece muy bien, es momento de que pruebe en otro club, así prueba su jerarquía. No estoy muy de acuerdo con la forma de la salida de él. Un 8-2 no es nada agradable, pero por su trayectoria, porque se crió en ese club, la salida no es la más correcta. Me parece bien que cambie de aire, por ahí le hace bien a él", dijo a Efe Julio, un transeúnte de la provincia de Buenos Aires.

Para él, Messi no volverá a Argentina y regresará al Barcelona para retirarse, pero "todavía es muy temprano para eso".

"Muchos periodistas dan que va al Manchester City o al PSG, son dos cuadros poderosos de mucha jerarquía. Si va al City es porque está su amigo, el 'Kun' (Sergio Agüero), y si va al PSG tiene muchos amigos también", añadió.

A Mariana también le parece bien que el capitán de la selección argentina salga del Barcelona porque "no es saludable" cuando uno "trabaja bajo una presión negativa".

"Para su bienestar físico y psíquico estaría bueno que se vaya y pruebe suerte en otro lado, le va a ir muy bien. Me gustaría que venga a jugar acá, pero no sé. Por ahí en Estados Unidos porque parece que no hay tanta presión en el fútbol como en Italia o España o acá", explicó a Efe.

Para Carlos, otro argentino que caminaba este miércoles por la provincia de Buenos Aires, la salida de Messi del Barcelona es algo "lógico".

"Se acabó el tiempo con Barcelona", afirmó a Efe.

"¿Dónde debiera jugar? A mí me gustaría que venga a jugar acá, pero no tenemos plata para pagarle. Somos de cuarta, somos de quinta en otros factores más importantes que el deporte y el fútbol. Newell's le queda muy chico, es un club chico para el nivel económico del que estamos hablando", aseguró.

En la gran mayoría de las encuestas realizadas por los medios locales, el Manchester City aparece como el destino más probable para Messi, seguido por el París Saint Germain.

Newell's Old Boys aparece en un lejano tercer puesto y a veces cuarto o quinto detrás del Inter y el Juventus o el Manchester United.