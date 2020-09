Supermán" López:"Es la primera semana y toda la lucha está por llegar

Orcières Merlette (Francia), 1 sep (EFE).- El colombiano Miguel Ángel "Supermán" López, décimo de la general tras la cuarta etapa, se mostró optimista por haberse sentido bien en el ascenso a Orciéres Merlette y aseguró que "toda la lucha del Tour está aún por llegar"

" Hoy me he sentido bastante bien y mis piernas funcionaron perfectamente. Me gustan este tipo de subidas. El equipo me hizo un muy buen trabajo durante todo el día y en la final estuve entre los principales favoritos. Desafortunadamente, estuve encajonado dos veces durante los últimos dos kilómetros, pero con mi sexto lugar hoy puedo estar satisfecho".

El líder del Astana celebró el hecho de comprobar que su evolución física está siendo progresiva ante todo lo que queda por delante.

"Fue solo la primera prueba real en la montaña, y estoy feliz de que mi forma esté creciendo y mi condición mejore día a día. Todavía es la primera semana de la carrera y toda la lucha aún está por delante, así que seguiré la carrera día a día".