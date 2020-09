El Junior de Comesaña vence 0-2 a América y gana la Superliga colombiana

Bogotá, 11 sep (EFE).- El Junior de Barranquilla derrotó este viernes 0-2 al América en Cali en el partido de vuelta de la final de la Superliga colombiana y se consagró por segundo año consecutivo como campeón del torneo que enfrenta a los ganadores de las dos ligas de 2019.

Con tantos del extremo Fredy Hinestroza y del artillero Carmelo Valencia, el equipo que dirige el colombo-uruguayo Julio Avelino Comesaña remontó el 1-2 en contra del partido de ida ante los "Diablos Rojos" que entrena el argentino Juan Cruz Real.

Cuando el partido recién se estaba armando, el 'Tiburón' consiguió el tanto que estaba buscando en una jugada que empezó el Didier Moreno con un pase largo para Miguel Borja, quien recibió y mandó un centro para que Hinestroza se deshiciera con un enganche del lateral Daniel Quiñones y sacara un derechazo que se clavó en la portería de Éder Chaux.

El América trató de hacerse del control del juego, rocoso en la mitad de la cancha, pero tuvo muchas dificultades para ser profundo, pues se encontró con una defensa rival bien organizada que limitó al máximo el peligro que trataban de llevar al área jugadores como Rafael Carrascal y Duván Vergara.

En esa línea, los locales no tuvieron ninguna oportunidad clara para igualar el marcador, mientras que sus rivales apelaron al contragolpe y el lateral Gabriel Fuentes e Hinestroza lanzaron dos remates que salieron desviados.

Para la etapa complementaria, el técnico Real mandó al terreno al centrocampista chileno Rodrigo Ureña y al colombiano Santiago Moreno con el objetivo de buscar profundidad.

No obstante, el equipo caleño no pudo romper la defensa y encontró poco en ataque al veterano Adrián Ramos, exjugador del Borussia Dortmund que pesó poco en ambos juegos y que no pudo sacar un solo remate claro a la portería del uruguayo Sebastián Viera.

Los únicos acercamientos los tuvo Vergara, secundado por la pegada de Carrascal, y el extremo Jhon Arias, que sacó un remate desviado con no complicó al portero rival.

En ese contexto, el Junior empezó a aprovechar los espacios dejados en defensa por el América y en un contragolpe que comenzó con un saque de Viera, peinó Teófilo Gutiérrez y le quedó a Valencia, que al minuto 81 celebró el tanto que le dio un nuevo título a Comesaña como entrenador del 'Tiburón'.

Al final el América presionó y estuvo cerca de forzar los penaltis con un remate del chileno Ureña que atajó Viera al 92.

Tras esa jugada, Gutiérrez fue expulsado por agredir a Carrascal y el árbitro pitó el final del encuentro, con lo que el estratega uruguayo ganó su quinto título como técnico del Junior tras haber ganado tres veces la liga y una más la Copa Colombia.