Sao Paulo con bajas necesita de victoria ante River sin ritmo para liderar

Sao Paulo, 16 sep (EFE).- El Sao Paulo brasileño, con importantes bajas como las de Dani Alves y el goleador Luciano, necesita de una victoria el jueves en casa frente a un River Plate argentino sin ritmo, tras seis meses sin jugar, para asumir el liderato del Grupo D de la Copa Libertadores.

El conjunto paulista es el tercero en la clasificación del Grupo D pero una victoria por cualquier marcador el jueves en el estadio Morumbí puede dejarlo en el primero, con seis puntos, los mismos que tiene el LDU ecuatoriano tras vencer anoche a domicilio al Binacional peruano, y ayudarle a sacar una ventaja de tres puntos sobre el River, actualmente segundo con tres unidades.

Al Sao Paulo del técnico Fernando Diniz le interesa la victoria debido a que en las próximas jornadas tan solo le restará un partido en casa y tendrá que hacerle difíciles visitas al LDU y al propio River, con los que disputa directamente la clasificación a octavas de final.

Diniz no podrá contar con el delantero Luciano, la estrella del Sao Paulo, debido a que el actual goleador del equipo tiene que cumplir una fecha de suspensión por haber sido expulsado en un partido de la Libertadores en marzo pasado, cuando aún era jugador del Gremio brasileño.

Tampoco podrá tener a su centrocampista y capitán, el veterano Dani Alves, aún lesionado, ni al volante Igor Liziero, sometido a una cirugía en un tobillo la semana pasada, y parece haber condenado al olvido al lateral español Juanfran.

En contrapartida, el delantero Pablo, una de las principales esperanzas de gol de los paulistas, ya volvió a los entrenamientos tras haber superado una lesión en la columna y es el favorito a ocupar el lugar de Luciano.

Pablo viene entrenando con normalidad pero aún no alcanzó su mejor forma física por lo que aún no ha sido confirmado como titular para el partido. En caso de que no esté entre los once iniciales las opciones que le quedan a Diniz son Helinho y Paulinho Boia.

El Sao Paulo, tercero en la clasificación del Campeonato Brasileño tras haber disputado diez partidos en poco más de un mes, tendrá la ventaja de medirse a un River Plate que no juega desde marzo, cuando el fútbol fue suspendido en Argentina por la pandemia del coronavirus, y que ha limitado su preparación a pocos entrenamientos colectivos.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, ha reiterado su protesta por tener que volver a la Libertadores con una diferencia tan grande en la preparación física de ambos clubes, pero la víspera se limitó a decir que el club argentino estará presente en Brasil para jugar y no para hacer más preguntas.

"No nos vamos a hacer muchas preguntas. Iremos a Brasil a jugar. Vamos a dar pelea, a dar batalla, no vamos a ceder la iniciativa al Sao Paulo", dijo Gallardo en una rueda de prensa que ofreció a través de Zoom por los canales oficiales de River.

"Es difícil comparar, pero Sao Paulo no tiene la culpa de tener más entrenamientos y partidos. Iremos a competir en las condiciones en que estamos, hay ganas de jugar, vamos con el deseo de activarnos y desde ese punto de vista haremos lo mejor posible", agregó.

Gallardo no podrá contar el jueves ni con el atacante Lucas Pratto por lesión ni con el lateral Milton Casco, que fue diagnosticado con COVID-19.

De entre los 29 inscritos por el River Plate para la Libertadores tampoco están en condiciones para el partido en Brasil Elías López, Augusto Aguirre, Franco Petroli y Benjamín Rollheiser.

Por eso Gallardo anunció una delegación de 23 convocados para el partido que confirma el regreso de Jorge Moreira e incluye los juveniles Santiago Sosa, Federico Girotti y Lucas Beltrán.

- Posibles alineaciones:

Sao Paulo (BRA): Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Pelé, Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Igor Gomes, Hernanes; Vítor Bueno y Pablo (Helinho o Paulinho Boia).

Entrenador: Fernando Diniz.

River Plate (ARG): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Julián Álvarez, Ignacio Fernández, Nicolás de la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Árbitro: el uruguayo Esteban Ostojich auxiliados en las bandas por sus compatriotas Richard Trinidad y Nicolás Taran.

Estadio: Morumbí de la ciudad de Sao Paulo.

Hora: 19.00 local (22.00 GMT).