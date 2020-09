Nadal, Djokovic, Halep y Pliskova vencen y convencen en sus estrenos

Roma, 16 sep (EFE).- El español Rafa Nadal y el serbio Novak Djokovic, en el circuito ATP, y la rumana Simona Halep y la checa Karolina Pliskova, en el WTA, vencieron y convencieron este miércoles en sus estrenos en el torneo de Roma, que se disputa en la tierra batida del Foro Itálico.

Seis meses y medio después de coronarse campeón en Acapulco, Rafa Nadal, segundo favorito y nueve veces "rey" en Roma, arrancó con un contundente doble 6-1 ante su compatriota Pablo Carreño, quien pareció falto de energías tras las brillantes semifinales alcanzadas en el Abierto de Estados Unidos.

Nadal solo concedió una bola de rotura, en el primer juego, pero la anuló y de allí se deshizo de Carreño en una hora y trece minutos mostrando un tenis de alto nivel y una condición atlética satisfactoria.

"Me he sentido bien. Ha sido un buen comienzo. Ha habido muchas cosas positivas, pero hay otras que como es lógico se pueden seguir mejorando. Ha sido un partido sinceramente fantástico. En ningún caso podía pedir más de lo que he hecho", afirmó el de Manacor al acabar el partido.

"Seguro que tengo volver a encontrar cosas que eran automáticas y que ahora tengo que pensar un poquito más. Estoy con ilusión de volver a competir, ha sido una inyección de energía positiva. Hacía adelante y a ver qué viene ahora", agregó.

Su rival en los octavos de final será el ganador del duelo entre el canadiense Milos Raonic, número 19 del mundo, y el serbio Dusan Lajovic, número 25. Rafa tiene ventaja de 8-2 en los enfrentamientos previos ante Raonic y de 2-0 ante Lajovic.

También salió positivamente Novak Djokovic, número 1 del mundo y cuatro veces campeón en Roma, quien volvió a competir por primera vez tras ser descalificado en el Abierto de Estados Unidos por dar un pelotazo involuntario a una juez de línea.

No dio opción al italiano Salvatore Caruso y le doblegó por 6-3 y 6-2 en una hora y 24 minutos, sin conceder ninguna oportunidad de rotura.

Djokovic, que igualó el pasado lunes las 286 semanas al mando del ránking mundial del estadounidense Pete Sampras y que está a 24 de las 310 del suizo Roger Federer, tendrá ahora un derbi serbio con Filip Krajinovic en los octavos de final. Krajinovic ganó el único precedente, aunque se trata de un partido de 2010 en el que Nole se retiró.

No falló el italiano Matteo Berrettini, octavo jugador del mundo y cuarto favorito en Roma, ante el argentino Federico Coria mientras que la sorpresa negativa la dio el griego Stefanos Tsitsipas, número 6 y tercer favorito, que se rindió ante el joven talento italiano Jannik Sinner.

El griego perdió 6-1, 6-7 (9) y 6-2 y confirmó las grandes dificultades sufridas hasta este momento por los jugadores que llegaron a Roma tras un largo viaje desde Nueva York, sede del US Open.

En el circuito WTA, la vigente campeona del torneo, la checa Karolina Pliskova, ganó con contundencia a su compatriota Barbora Strycova por un doble 6-3 en una hora y 16 minutos.

Pliskova, número cuatro del ránking mundial y segunda favorita, se enfrentará en los octavos de final a la rusa Anna Blinkova, quien remontó y se impuso por 4-6, 6-1 y 7-6 (4) a la española de origen moldavo Aliona Bolsova.

Tampoco falló Simona Halep, dos veces finalista en Roma (2017 y 2018), aunque en un día muy complicado con el saque, quien doblegó 6-3 y 6-4 a la italiana Jasmine Paolini para meterse en los octavos de final, donde le espera la ucraniana Dayana Yastremka, número 29.

Autoritaria victoria para la ucraniana Viktoria Azarenka, finalista en el Abierto de Estados Unidos, contra la veterana estadounidense Venus Williams. La próxima rival de "Vika" será la también estadounidense Sofia Kenin, número 5 del ránking y tercera favorita en Roma.

Por su parte, la dos veces campeona (2017 y 2018) Elina Svitolina avanzó tras imponerse por 6-3 y 7-6(4) a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova. Conocerá este jueves su rival, que será una entre la estonia Anett Kontaveit y la rusa Svetlana Kuznetsova.

