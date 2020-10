0-2. Vinicius y Benzema dan el triunfo y el liderato al Real Madrid

Villarreal (Castellón), 4 oct (EFE).- Un gol de Vinicius mediado el primer tiempo y otro de Benzema en la prolongación del segundo dieron dio la victoria y el liderato al Real Madrid en Villarreal ante el Levante (0-2), en un encuentro el que el equipo madrileño fue de más a menos.

El conjunto valenciano creció en la media hora final, en la que estuvo cerca del empate, pero en el tiempo añadido el Real Madrid rubricó el triunfo en una contra.

Mientras el conjunto visitante no dio opción al Levante en la primera hora de juego, el equipo local, tras los cambios, obligó a Courtois a ser protagonista.

Unos y otros iniciaron el encuentro con mucho dinamismo e intensidad y con un Real Madrid más ofensivo y presente en el campo levantinista, frente a un rival que buscaba aproximarse al contragolpe, pero al que le costaba llegar a las proximidades de la meta de Curtois.

Fruto del dominio madridista fue el 0-1, que llegó tras un córner lanzado por Modric que Vinicius controló sin oposición para batir a Aitor con un gran disparo colocado.

El gol del brasileño no cambió la dinámica del partido. La propuesta del conjunto de Zinedine Zidane era sólida y no dejaba opciones al fútbol levantinista, caracterizado casi siempre por la búsqueda de los espacios a la contra, pero que el Real Madrid no le dejaba desarrollar.

Aprovechó, sin embargo, el Levante una acción a balón parado para generar peligro ante la meta visitante. Un córner lanzado por Campaña que fue rematado con potencia por Vukcevic al larguero a la media hora de juego se convirtió en la primera ocasión de gol para el equipo valenciano.

Con esa dinámica llegó el choque a su ecuador. El Real Madrid estaba asentado en el campo y el Levante no encontraba la forma de dar réplica a la superioridad de su oponente.

El Real Madrid mantuvo sus amenazas ofensivas tras el descanso, con llegadas constantes a la meta de Aitor Fernández y sin permitir que el Levante se le aproximara con peligro.

Un balón a un poste de Benzema en el minuto 51 y dos remates cruzados de Vinicius poco después fueron fiel reflejo de lo que ocurría sobre el terreno de juego.

El Levante achicaba el agua y cuando tenía el balón no conseguía que éste llegara a sus hombres de creación por el potencial de su rival, pero también porque José Campaña, creador habitual del juego local, apenas se había dejado ver.

Mientras el Real Madrid encontraba siempre la forma para meterse con facilidad en el área del equipo de Paco López, el Levante combinaba el agobio que le generaba el rival con un par de ocasiones de Bardhi que pudieron establecer la igualada.

Esas acciones provocaron una cierta inflexión en el ritmo del partido, ya que el Levante, tras la entrada de Melero y De Frutos, se soltó y se libró del asfixiante dominio del equipo madrileño, que vio cómo el VAR anuló un gol a Sergio Ramos por fuera de juego (m.68).

Cada vez aparecía más el Levante, pero en los últimos instantes del choque el Real Madrid se repuso y sacó adelante un choque plácido al principio y complicado al final, ante un Levante que mejoró mucho en la segunda mitad.

Con el Levante volcado, en el último suspiro del choque, Benzema cerró el partido a la contra

- Ficha técnica:

0 - Levante: Aitor Fernández, Miramón, Vezo, Postigo, Clerc, Campaña, Vukcevic (Melero, m.55), Malsa (Radoja, m.73), Bardhi, Morales (Dani Gómez, m.69) y Roger (De Frutos, m.55).

2 - Real Madrid: Courtois, Nacho, Sergio Ramos, Varane, Mendy, Valverde (Odegaard, m.88), Casemiro, Modric (Isco, m.89), Asensio (Rodrygo, m.69), Benzema y Vinicius (Lucas Vázquez, m.69).

Goles: 0-1, m.16: Vinicius. 0-2, m.94: Benzema.

Árbitro: Munuera Mntero (comité andaluz). Amonestó por el Levante a Bardhi y Miramón, y por el Real Madrid a Casemiro.

Incidencias: partido disputado a puerta cerrada en La Cerámica de Villarreal al estar en obras el estadio Ciutat de València, propiedad del Levante.

Alfonso Gil