Massu: "Thiem no se conforma con el Abierto de Estados Unidos"

París, 5 oct (EFE).- Desde hace año y medio, el chileno Nicolás Massu trata de modelar el tenis del austríaco Dominic Thiem, que afronta Roland Garros con la confianza de haber ganado su primer Grand Slam en el pasado Abierto de Australia, pero con la ambición de querer todavía más.

Rival del argentino Diego Schwartzman por un puesto en semifinales, Thiem tuvo un bache en octavos contra el francés Hugo Gaston, pero afronta en buenas condiciones lo que resta de torneo, según asegura Massu en una entrevista con Efe.

Pregunta: ¿Cómo está Thiem?

Respuesta: Hay que tener en cuenta que el calendario ha sido intenso, que tras el Abierto de Estados Unidos no hubo tiempo para adaptarse. Para Dominic este es el primer torneo sobre arcilla. Había que recuperar el físico y llegar bien motivado. Luego le tocó un cuadro duro, pero lo ha manejado bien, con tres victorias en tres partidos y eso muestra el nivel que está jugando.

P: ¿Le preocupa que perdiera dos sets contra un jugador como Gaston, 239 del mundo?

R: No, porque tuvo muchas opciones de ganarlo en tres sets. En el tercer set tuvo varias posibilidades, puntos que normalmente gana. Y si las hubiera anotado estaríamos hablando de una victoria rápida. Son cosas que pasan, no lo hizo y el partido se complicó. El tercer y cuarto set no los jugó igual que en los otros, pero no siempre se puede esperar que todo salga como quieras. Cuando uno empieza a errar más de lo normal es porque algo está pasando, pero él tiene la capacidad de darlo la vuelta. En el quinto set volvió a marcar la diferencia. A veces una pelota cambia el partido.

P: ¿La victoria en Estados Unidos ha reforzado su mentalidad?

R: Apenas han pasado tres o cuatro semanas, llevo año y medio con él y veo que es la misma persona, el mismo jugador que hace las mismas cosas y que tiene las mismas ganas de seguir trabajando. El año no acabó con el Abierto de Estados Unidos, no se conforma con eso. Esa le da un respaldo importante, cualquier jugador sueña con ganar un torneo como ese. Le da la tranquilidad de tener una de las metas que tenía desde niño, pero quiere seguir creciendo y ganando torneos importantes.

P: ¿Ahora se cree que puede ganar a rivales como Nadal o Djokovic?

R: Ya lo ha hecho. En Indian Wells ganó a Federer, en Londres a Djokovic, en Australia a Nadal. Ellos tienen una diferencia de edad. La gente se pregunta cuando vendrá el relevo. Pero eso no se sabe. Pasará cuando pase. Si está preparado para ganar Roland Garros lo veremos pronto. Todo el mundo pensaba que su primer Grand Slam lo ganaría aquí y lo ha ganado en Estados Unidos. Y en Australia estuvo a punto de hacerlo. El tiempo dirá cuantos torneos va a ganar y cuándo va a destronar a los otros.

P: ¿Thiem siente la presión de ser el encargado de encabezar ese relevo?

R: Él ha venido demostrando que viene subiendo, es 3 del mundo, tiene tres finales de Grand Slam de los últimos cuatro, creo que la respuesta está bastante clara.

P: ¿Contra Schwartzman será su primer gran test en este torneo?

R: Cada partido es un test. Contra Ruud jugó frente al que más partidos ha ganado en arcilla este año. Todos los rivales son duros, pero Dominic también es difícil para otros rivales.

P: Schwartzman viene jugando muy bien,...

R: Será un partido muy competido. Se conocen bien, han jugado varias veces, los dos están jugando bien, va a ser disputado. Mañana veremos el que hace mejor las cosas. Diego es un jugador con mucho talento, le conozco bien, se sacrifica en todo lo que hace. No me sorprenden sus resultados de este año, porque ya venía ganando buenos partidos. Es un gran competidor.

P: Schwartzman dijo que trataría de estudiar los fallos que Thiem cometió contra Gaston

R: Los dos se conocen, buscarán donde pueden sacarse ventaja

- los dos se conocen, van a buscar sacarse ventaja. Pero no me gusta desvelar mi táctica, lo que se habla en el equipo se queda dentro. Antes de un partido no voy a decir lo que vamos a hacer.

P: Thiem ha dicho que se siente cómodo jugando en estas condiciones de frío y humedad

R: Las condiciones le vienen muy bien, está acostumbrado, en Viena ha entrenado muchas veces así. Tiene los golpes necesarios y la potencia suficiente para acostumbrarse a este tipo de situaciones. La verdad es que le vienen bastante bien.

Luis Miguel Pascual