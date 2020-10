Tabárez respeta las quejas de Chile sobre el arbitraje ante Uruguay

Montevideo, 9 oct (EFE).- El seleccionador de fútbol de Uruguay, Oscar Washington Tabárez, mostró este viernes "respeto" por las quejas vertidas por Chile sobre el arbitraje en el primer encuentro de las eliminatorias disputado en Montevideo, aunque pidió "aceptar lo que venga".

En una rueda de prensa virtual ofrecida desde el Complejo Celeste horas después del duelo contra la Roja que Uruguay ganó por 2-1, Tabárez recordó que cuando el arbitraje alguna vez pudo perjudicar a su equipo nunca se quejó y ahora pide igualdad de condiciones.

"Tenemos la postura de no hablar cuando nos perjudicaron, perjudicaron entre comillas, porque yo acepto eso. El VAR se instauró y hay que respetarlo. Obviamente el deseo es mejorarlo permanentemente para que no haya problemas en un partido. Me parece que no se debería buscar ocasiones de sentirse perjudicado para hacer una revolución y nosotros no lo hacemos", dijo.

La polémica sobre un penalti cometido sobre Chile y no señalado en el segundo tiempo por el árbitro Eber Aquino, ni siquiera después de la revisión del VAR, levantó críticas tanto en la selección dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda como medios y aficionados del país suramericano, y centró los comentarios sobre el encuentro.

No obstante, Tabárez reconoció que Chile superó "en juego en el comienzo del segundo tiempo" a sus jugadores y que, pese a que los dirigidos por Rueda "presionaron bien", su equipo "no se cayó".

"Chile vino a tratar de presionar más, presentó mayor intensidad y no lo hizo tanto en el primer tanto y nos sorprendió (en el segundo), no encontramos la salida. Eso puede pasar en el fútbol", argumentó el 'Maestro'.

Respecto al choque contra Ecuador, que se jugará el martes 13 en Quito, el seleccionador uruguayo no quiso adelantar si hará cambios en el once titular o variantes en el estilo de juego porque, consideró, hacer públicas esa cosas "no benefician nada".

Acerca de su rival, consideró que es un equipo potente "sobre todo en el punto de vista físico" y "con buenos jugadores" y resaltó las complicaciones de jugar en la capital ecuatoriana por su altitud.

Uruguay continúa hoy y mañana sus trabajos en el Complejo Celeste tras sumar sus primeros tres puntos en el camino hacia Catar 2022, al vencer por 2-1 a Chile, con tantos de Luis Suárez, de penalti, y de Maxi Gómez, por uno de Alexis Sánchez para la Roja.

La selección uruguaya viajará el domingo hacia Ecuador.