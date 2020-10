Werthein dice que dejará la presidencia del Comité Olímpico Argentino en 2021

Buenos Aires, 29 oct (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein, dijo este jueves que dejará su cargo tras los Juegos de Tokio para evitar "perpetuarse en el cargo" y poder "empoderar" a jóvenes, mujeres y atletas.

"¿Con qué autoridad moral puedo volver a presentarme si lo que quiero es empoderar a los jóvenes? No quiero parecerme a ningún dirigente del pasado sino ser alguien que piensa en el futuro. No creo en perpetuarse en un cargo ni en quedarse para siempre atado a un sillón. Sueño con que el COA se transforme en un lugar donde los atletas estén más representados", dijo Werthein al diario Clarín.

El empresario de 64 años asumió en 2009 y fue reelecto en 2013 y 2017.

Bajo su gestión se organizaron los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 y su imagen positiva preveía un triunfo seguro en las próximas elecciones.

"Doce años es suficiente tiempo a cargo del COA y ahora tiene que venir otro. Si me quedo, no estaría haciendo lo que creo que se debe hacer en esta institución. Nadie se puede arrogar el hecho de ser el único. El cementerio está lleno de imprescindibles", explicó.

También pidió modificar el estatuto para que ninguna persona pueda ejercer la presidencia por más de tres mandatos.

En julio, Werthein, que tiene fuerte presencia en el Comité Olímpico Internacional (COI), fue elegido para formar parte del Comité Ejecutivo del COI.

Werthein es uno de los directivos deportivos que mejor relación tiene con el presidente del COI, el alemán Thomas Bach.

"No es que deje el COA por mi función en el COI, sino que pienso en el futuro con una visión profundamente democrática. Hay que renovarse. Tiene que sumarse gente y la gestión tiene que pasar a estar en un equipo joven", señaló.

Luego, en diálogo con el sitio web Infobae, insistió en que "es momento de empoderar a las mujeres y a los atletas jóvenes".

"Llevo 12 años en el Comité Olímpico y ahora estoy promoviendo una renovación importante del estatuto para darle un lugar importante a la mujer, algo que no tenían. También pienso que llegó el momento de empoderar a los más jóvenes, para que lleven adelante el olimpismo. Aunque el estatuto me habilita para presentarme nuevamente, me pareció que era un tiempo de cambios", aseguró.

"Si estoy liderando un cambio, una modernización, un espacio plural y democrático, debía dar el ejemplo. No me parece sano que alguien se perpetúe en el poder, en los asientos, porque eso confunde las cosas", añadió.